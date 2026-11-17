▲ 테크볼 국가대표 선수단, 진천 선수촌 입촌

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 금메달을 가져온 테크볼 국가대표 선수단이 충북 진천 국가대표선수촌에 처음으로 입성했습니다.대한체육회는 테크볼 국가대표 선수 4명과 지도자 2명이 어제 진천 선수촌에 입촌해 오는 30일까지 훈련한다고 밝혔습니다.곡선형 특수 테이블에서 축구공을 주고받는 종목인 테크볼은 올해 아이치·나고야 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐습니다.한국은 남자 단식에서 이준석이 우승을 차지, 아시안게임 테크볼 사상 첫 금메달을 획득했습니다.진천 선수촌에 들어간 테크볼 대표팀은 다음 달 열리는 세계선수권대회에 대비해 훈련합니다.아시안게임 현장에서 테크볼 선수들의 입촌 지원을 약속했던 유승민 대한체육회장은 "현장에서 선수들과 나눈 약속을 지키게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "선수들이 기량을 한층 높이고, 앞으로 더 큰 국제무대에서도 자신 있게 도전하며 좋은 성과를 거두기를 기대한다"고 말했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)