▲ 젠슨 황

미국 정부가 엔비디아를 비롯한 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하기로 했습니다.미 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 재무부·국가안전보장회의(NSC)의 지시에 따라 이 같은 조치를 시행한다고 현지시간 16일 밝혔습니다.상무부의 이날 발표는 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들에 따른 후속 조처 성격입니다.앞서 젠슨 황과 혼외 관계를 맺은 앨리스 황(중국명 황러)은 싱가포르 기업 메가스피드 등을 통해 중국에 엔비디아의 최첨단 칩을 밀반입하거나, 중국 기업에 원격 접속을 제공했다는 의혹이 제기됐습니다.하지만, 미 행정부 내에서 상무부의 메가스피드 제재 지연 논란이 빚어졌던 것을 고려하면 이번 조치는 젠슨 황 스캔들을 의식한 뒷북 대책으로 풀이됩니다.이번 조치의 골자는 미국산 슈퍼지능(SI·도널드 트럼프 행정부가 AI를 지칭하는 용어) 반도체와 서버가 어디에 있든 중국 등 미국의 안보우려국 기업에 연산 성능을 제공하려면 미국의 허가를 받도록 한 것입니다.미국 허가 없이는 중국 기업 등에 컴퓨팅 파워를 제공하지 못하도록 하는 차단 조치에 나선 셈입니다.이전에 이와 같은 서비스를 제공해 온 데이터센터도 90일 이내에 미국 정부의 허가를 받아야 하며, 이를 어기면 향후 수출 제한 조치를 받게 됩니다.다만, 안보 위협이 낮은 온라인 쇼핑몰이나 사회관계망서비스(SNS)의 추천 시스템에 사용하는 경우는 예외로 하기로 했습니다.미국은 또 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 동남아 국가들과 브라질로 첨단 칩을 수출할 때 사전 허가를 받도록 했습니다.이는 이들 5개 국가의 데이터센터가 중국 등에 연산력을 임대하는 등의 전용 위험이 더욱 크다는 판단에 따른 것으로, 상무부 장관은 국무장관 또는 국가안보 담당 대통령 보좌관과 협의해 대상국을 추가할 수도 있습니다.그러나 미국에 본사를 둔 회사의 자회사에는 이 조항을 적용하지 않습니다.상무부는 이 같은 규정을 신설한 데 대해 "제3국 데이터센터에 대한 원격 연산을 통해 민감한 미국 기술에 대한 접근 제한을 우회할 수 없도록 하기 위한 것"이라고 소개했습니다.그간 알리바바·딥시크·문샷AI 등 중국의 주요 AI 기업이 미국의 첨단 반도체 수출 제재를 피하고자 주로 동남아 소재 데이터센터를 임차해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 등 연산 자원에 접근했다는 의혹이 지속해서 제기돼 왔습니다.상무부의 이번 제한 조치는 젠슨 황 스캔들이 트럼프 대통령의 해당 스캔들 묵인 의혹과 과거 대중 칩 수출 통제 완화 결정을 둘러싼 논란으로 번지지 않도록 관리하는 의미도 있다는 분석입니다.아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국을 방문하는 트럼프 대통령은 이날 중국 정보기관 스파이라는 의혹도 제기된 앨리스 황에 대해 "스파이가 아닐 수도 있다"고 했고, 황 전 CEO가 국가 안보에 위험을 초래했다는 주장도 일축하는 등 감싸기에 나섰습니다.중국 정부는 즉각 반발하며 대응 조치를 예고했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 "미국은 끊임없이 국가 안보 개념을 확대하고, 수출 통제 조치를 남용한다"며 "심지어 터무니없이 중국과 기타 국가들의 정상적인 무역과 과학·기술 협력에 간섭하면서 부당하게 중국 첨단 기술 산업의 발전을 탄압한다"고 말했습니다.궈 대변인은 "이는 전형적인 경제적 위협이자 확대관할(법률 적용 범위를 나라 밖까지 확대하는 것)로, 양국이 달성한 합의에 위배되고, 중국 기업의 정당한 권익을 훼손하며, 글로벌 산업·공급망의 안정을 교란한다"며 "중국은 필요한 조치를 취해 자신의 정당한 권익을 단호히 수호할 것"이라고 덧붙였습니다.