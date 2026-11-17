'재혼 황후'가 배우 엄지원, 이준혁, 강한나라는 특별출연 라인업으로 세계관의 깊이를 한층 끌어올린다.



디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.



격적인 전개와 인물들의 엇갈린 욕망으로 뜨거운 화제를 모으고 있는 가운데, 오는 18일 공개되는 에피소드를 앞두고 주연급 배우들의 특급 지원사격이 예고돼 이목을 집중시킨다.



먼저 엄지원은 소비에슈의 어머니이자 제국의 기틀을 다졌던 동대제국의 '선대 황후' 역을 맡아 특유의 기품과 묵직한 카리스마로 황실에 남다른 무게감을 더한다.



이준혁은 서왕국의 국왕이자 하인리의 친형인 '워턴 3세'로 분해 한 국가를 짊어진 군주로서의 서늘하고도 고독한 면모를 밀도 있게 그려내며 극의 긴장감을 배가한다. 여기에 강한나는 서왕국의 왕비 '크리스타'로 변신해 우아한 외면 속에 복잡한 감정을 숨긴 인물의 입체적인 매력을 섬세하게 살려낼 전망이다.



동대제국과 서왕국을 대표하는 핵심 인물들이 새롭게 등장하면서 기존 황실 인물들과 어떤 관계를 형성하고, 향후 전개에 어떤 파란을 불러올지 시청자들의 호기심이 고조되고 있다.



한편, '재혼 황후'는 총 10부작으로, 매주 수요일 2개 회차씩 공개된다.



[사진=디즈니+]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)