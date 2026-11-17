▲ CNN 조형물 앞에서 인터뷰하는 남성

CNN·줌·이케아·HSBC 등 세계적으로 방문자가 많은 웹사이트들이 이용자들의 신용카드 정보를 빼내고 가상화폐를 탈취하거나 아이폰을 감염시키려는 공격에 악용됐다는 분석이 나왔습니다.로이터통신은 보안 전문가 스콧 헬름의 분석을 인용해 웹사이트 최적화 플랫폼 '옵티마이즐리'를 통해 178개 웹사이트 방문자들을 겨냥한 악성 자바스크립트가 심어졌다고 보도했습니다.해당 악성코드는 방문자가 신용카드 정보를 입력하면 이를 가로채고, 방문자가 가상화폐로 결제할 때 돈을 받을 결제 주소를 공격자의 지갑 주소로 바꿔치기하도록 설계됐습니다.또 화면을 캡처하고 쿠키를 몰래 빼내려 시도하기도 했습니다.쿠키는 웹사이트가 브라우저에 저장하는 파일로 이용자들의 온라인 활동 정보를 담고 있습니다.아이폰 등 iOS를 사용하는 기기에 공격 코드를 심으려는 시도도 발견됐습니다.다만 각 사이트에서 악성코드가 실제로 작동했는지, 피해 규모가 어느 정도인지는 확인되지 않았다고 로이터통신은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)