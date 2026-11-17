AI 부정행위 의혹이 제기되고 있는 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨가 오는 19일 수능 국어 영역 풀이 생중계를 예고한 가운데, 지난해 이 씨가 응시한 실제 수능 시험지를 보존해 검증해야 한다는 민원이 제기됐습니다.



오늘(17일) 국무총리실에는 '2026학년도 대학수학능력 시험지에 대한 긴급보존명령 요청'이라는 제목의 민원이 접수됐습니다.



민원을 제기한 편입 논술강사 A 씨는 "지난해 수능 시험지에 남은 풀이 흔적을 확인하면, 이 씨를 비롯한 의혹 당사자들이 실제로 문제를 풀었는지 검증할 단서를 확보할 수 있다"고 주장했습니다.



실제 입시업계에서는 수학 공통과목 21·22번이나 미적분 30번 같은 고난도 문항은 계산 과정이 복잡한 만큼, 정답을 맞혔는데도 시험지에 풀이 흔적이 없다면 의문이 생길 수밖에 없다는 지적이 나옵니다.



앞서 이 씨는 2018학년도 수능 국어 7등급에서 지난해 치러진 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했습니다.



다만 이 씨의 지난해 수능 시험지가 현재까지 남아 있는지는 불투명합니다.



현행 수능 지침상 수험생이 사용한 문제지는 시험일로부터 1년간 보존한 뒤 폐기하도록 규정돼 있는데, 지난해 수능이 11월 13일에 치러져 이미 보존 기간이 지났기 때문입니다.



이와 관련해 어제(16일) 오현주 서울시의회 의원도 서울 시내 시험장에서 회수한 지난해 수능 문제지의 보관 여부와 폐기 시점을 확인해 달라고 요청한 상태로, 실제 수능 부정행위 의혹을 둘러싼 시험지 검증이 이뤄질 수 있을지 주목됩니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)