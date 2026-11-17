"김정은이 올 수 있다. 그건 시 주석에게 달려 있다."

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시진핑에 공 넘긴 트럼프.."외교로 성과 확보"

"열차로는 60시간"..'참매 1호' 띄울까

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백두산 간 김정은..중대 결단?

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트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석을 동시에 소환했습니다. 트럼프 대통령은 현지시간 16일 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나면서 취재진에 일정을 설명하다가 "김정은과도 만날지 모른다"고 말했습니다. 시 주석과 푸틴 러시아 대통령을 만날 것이라고 설명하다가 별도의 질문이 없었는데도 김 위원장과의 만남 가능성도 언급한 것입니다. 트럼프 대통령은 '어디에서 김 위원장을 만나느냐'는 취재진 질의에 "중국에서"라며 "김정은이 (중국에) 올 수 있다. 그건 시 주석에게 달려 있다"고 밝혔습니다.앞서 지난 13일 백악관 당국자는 언론에 트럼프 대통령의 이번 순방에서 김 위원장과의 만남은 계획돼 있지 않다고 밝혔습니다. 주말을 거치면서 상황이 변한 것인지, 아니면 단순히 김 위원장에게 다시 대화의 손짓을 보낸 건지 확인되지 않았습니다. 장소 또한 18∼19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 선전인지, 최근 김 위원장이 깜짝 방문했던 단둥인지 밝히지 않았습니다. 트럼프 대통령이 김 위원장과 다시 만난다면 지난 2019년 6월 판문점에서 당시 문재인 대통령과 함께 회동한 이후 7년 5개월 만에 북미회담이 이뤄지게 됩니다.그동안 트럼프 대통령은 북한을 핵보유국으로 인정하는 듯한 발언을 내놓으면서 김 위원장을 만나고 싶다는 뜻을 공개적으로 드러내 왔습니다. 이번에 다시 김 위원장에게 러브콜을 보낸 것은 미국 중간선거에서 공화당이 참패하면서 레임덕에 빠지는 위기 상황에서 국내 여론의 관심을 국제 외교로 돌리고 가시적 성과를 확보하려는 시도로 읽힙니다.이번에는 공을 중국에 넘겼습니다. 사실상 시 주석에게 중재 역할을 주문한 것으로 풀이됩니다. 트럼프 대통령이 북미 대화 가능성을 언급할 때마다 가장 유력한 계기로 북한의 우방 중국 선전에서 열리는 이번 APEC 정상회의가 꼽혔습니다. 북한은 APEC 회원국이 아니어서 개최국 중국이 따로 초청해야 합니다. 트럼프 대통령 입장에선 이번에 북미 회담이 이뤄지지 않으면 '중국이 데려오지 않았다'는 프레임이 생기고 성사되면 자신의 성과가 된다는 분석도 나옵니다.APEC 정상회의가 열리는 선전은 중국 남쪽인 광둥성에 있고 홍콩과 인접해 있습니다. 만약 김 위원장이 북미 회담에 나서기로 하고 항공편을 이용해 선전으로 이동한다면 시간상 문제는 없습니다. 다만, 김 위원장은 집권 이후 항공기를 이용해 해외로 나간 적은 2018년 세 차례가 전부입니다. 김정은 전용기 '참매 1호'는 소련에서 1970년대 제작된 IL-62M을 개조한 모델로, 1만㎞ 정도 비행할 수 있으나 노후화로 안전성 우려가 있는 것으로 알려졌습니다.- 2018년 5월 7일, 다롄(2차 방중): 전용기 '참매 1호' 이용. 시 주석 만나고 귀국.- 2018년 6월 10일, 싱가포르(1차 북미정상회담): 중국이 제공한 에어차이나 보잉747 이용.- 2018년 6월 19일, 베이징(3차 방중): '참매 1호' 이용. 시 주석과 북미 회담 결과 공유.2018년 세 차례의 항공기 이용 이후 김 위원장은 출국 시 모두 육로로 이동했습니다. 항공기에 비해 시간이 오래 걸릴 수밖에 없었습니다. 2019년 2월 하노이 북미 정상회담 당시 열차로 평양을 출발해 65시간 동안 중국을 종단한 뒤 베트남 북부 국경에 도착했습니다. APEC 기간 북미 회담이 성사된다면 오는 19일이 유력하지만, 불과 이틀 뒤입니다. 김 위원장이 시간에 맞춰 육로로 선전까지 이동하기는 현실적으로 어렵습니다. 미국 ABC 방송은 "김정은의 방탄 전용열차는 북한에서 평균 시속 약 56㎞, 중국의 발달된 철로에서도 최고 시속 약 80㎞로 움직인다"며 "이론적으로는 이동이 가능하지만 평양에서 선전까지 편도에 최장 60시간이 걸릴 것"이라고 예상했습니다. 따라서 북미 회담이 열린다면 8년 만에 항공기로 해외에 나가거나, 트럼프 대통령이 일정을 늘려 단둥 등 다른 곳에서 만나는 방안이 거론되지만 둘 다 쉽지 않은 선택입니다.이런 가운데 조선중앙통신은 오늘(17일) 김 위원장이 15~16일 삼지연시 관광지구 건설을 현지에서 지도했다고 보도했습니다. 김 위원장은 백두산에도 올라 천지 일대의 건설 사업도 점검했습니다. 북한은 삼지연과 백두산 일대를 김일성 주석의 항일투쟁 무대이자 김정일 국방위원장의 출생지라고 주장합니다. 김일성에서 김정일, 김정은으로 이어지는 권력 세습의 정당성을 강조하는 '백두 혈통'이라는 표현도 사용합니다. 김 위원장은 중대한 결단 전 백두산을 찾기도 했습니다. 2013년 장성택 처형을 앞두고 삼지연을 찾았고 2018년 북미·남북 정상외교 전후, 2019년 하노이 북미 정상회담이 결렬된 뒤에도 방문했습니다.북미 회담 가능성이 거론되는 가운데 김 위원장이 중국 접경 지대, 특히 백두산을 방문했다는 사실은 주목을 받고 있습니다. 다만, 김 위원장이 계속 접경 지역에 머물고 있는지는 알려지지 않았습니다. 또 이번 보도 사진을 보면 김 위원장의 딸 주애가 스키를 타는 모습이 부각되는 등 결단과는 다소 먼 분위기였습니다. 통일부 당국자는 이와 관련해 "김 위원장이 지시했던 건설 동향을 살펴보고 성과를 치하하려는 목적이 1차적으로 있는 것 같다"면서 "이 시점에 왜 접경지역을 갔는지 동향을 지켜볼 것"이라고 밝혔습니다.트럼프의 북미 회담 언급은 사실 '단골 레퍼토리'입니다. APEC 정상회의에 스포트라이트를 맞추려는 시진핑 주석이 북미 대화 중재에 적극적으로 나설 요인은 많지 않습니다. 북러 무기 거래와 북중 무역 확대로 중·러를 등에 업은 북한도 급할 게 없습니다. 김여정 노동당 총무부장은 지난 4일 "미국의 대조선 적대시 정책 포기가 모든 문제 해결의 대전제이며 기본 열쇠"라고 밝혔습니다. 왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수는 오늘(17일) SBS 뉴스브리핑에 출연해 "김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 요구하는 건 핵무기 보유 인정인데, 미국이 절대로 받아들일 수 없는 조건이어서 답이 안 나오는 상태"라며 "단기적으로 김 위원장을 불러 내기에는 조건에 미달하고 있다"고 분석했습니다. 다만 북한이 중국과 러시아에 지나치게 기대는 상황을 벗어나 균형을 잡으려 할 수 있는 만큼, 막판 회담 성사 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다는 전망도 있습니다.