▲ 이재명 대통령

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 필리핀 마닐라를 방문 중인 이재명 대통령이 인공지능(AI) 악용 부정행위 대응을 위한 화상 회의를 주재할 예정인 걸로 확인됐습니다.SBS 취재 결과, 이 대통령은 오늘(17일) 저녁, 필리핀 마닐라 현지에서 화상 회의를 열고, 모레(19일) 열리는 대학수학능력시험을 비롯해 자격증과 국가고시 등 각종 시험에서의 인공지능 악용 부정행위 방지 대책을 논의할 것으로 파악됐습니다.화상 회의에는 한성숙 국무총리와 최교진 교육부장관, 윤호중 행정안전부 장관 등 국무위원과 임광현 대통령비서실장 등 청와대 참모진들이 참석할 것으로 알려졌습니다.최근 세무사 자격시험에서의 인공지능(AI) 활용 부정행위가 사실로 드러나면서 국가고시 관리·감독 체계에 대한 국민적 불안감이 커지자, 이 대통령이 해외 순방 도중 직접 화상회의로 열고 정부 대응 상황을 점검하겠다는 것으로 보입니다.청와대 관계자는 "이 대통령이 순방 기간에도 계속 관련 내용을 보고 받고 청와대와 각 부처에 지시를 해왔다"고 전했습니다.앞서 한성숙 총리는 오늘 정부서울청사에서 주재한 국무회의에서 AI와 첨단기기 등을 활용한 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 가동해 발본색원하겠다고 밝혔습니다.한 총리는 또, '수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문'을 통해 시험장 관리 감독 인력을 대폭 늘리고, 소지품 점검을 비롯한 감독을 강화하는 방안을 발표했습니다.이번 방안엔 수능 1교시 시작 전 휴대전화 포함 모든 전자기기 수거, 수험생 가방의 교실 밖 복도 보관, 재난 문자 발송을 통한 미제출 휴대전화 적발, 휴대한 모든 물품에 대한 전수 점검 등이 포함됐습니다.청와대도 임광현 비서실장 주축으로 'AI 악용 부정행위 비상 대응 TF'를 마련했습니다.TF는 수능 날까지 비상근무 체제를 이어가는 한편, 기술 발전에 따른 최첨단 AI 기술 활용 부정행위에 대한 중장기 대책을 세울 방침입니다.(사진=연합뉴스)