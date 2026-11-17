▲ 지난 2019년 6월 만난 북미 정상

중국 외교부는 도널드 트럼프 미국 대통령의 '중국 내 북미 정상회담' 언급과 관련한 질에 구체적으로 답변하지 않았습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 김정은 북한 국무위원장을 중국에서 만날 수 있으며, 이는 시진핑 중국 국가주석에 달려있다고 한 트럼프 대통령 발언에 관한 질의에 "나는 이 방면의 정보가 없다"며 답하지 않았습니다.궈 대변인은 중국이 이번 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의(18∼19일)에 김정은 위원장을 초청했는지, 김 위원장이 방중에 이용할 교통수단이 무엇인지, 중국이 항공기를 제공할 것인지 등에 관한 후속 질문에도 같은 대답을 내놨습니다.앞서 트럼프 대통령은 현지시간 16일 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나면서 취재진을 향해 "김정은과도 만날지 모른다"고 말했습니다.김 위원장과 만날 수 있는 장소에 대해서는 "중국"이라고 답했고, 미중러 3자 정상회담에서 북핵 이슈도 의제에 오르느냐는 질문에는 "김정은이 올지도 모른다. 모르겠다. 시 주석에 달려있다"라고도 했습니다.트럼프 대통령은 이번 APEC 기간에 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 것이라고 하던 도중 별도의 질문이 없었는데도 김 위원장과의 대면 가능성을 거론했습니다.지난 13일 미 행정부 당국자가 트럼프 대통령의 아시아 순방 중 김 위원장과의 만남 계획은 없다고 선을 그은 상황에서 트럼프 대통령이 아시아로 출발하면서 직접 '중국 내 북미 정상회담' 구상을 띄우며 불씨를 살린 셈입니다.트럼프 대통령이 "시 주석에 달려 있다"며 북미 회담의 공을 중국으로 넘긴 모양새가 된 상황 속에 이날 중국 정부가 관련 답변을 하지 않은 것입니다.일각에선 트럼프 대통령이 중국 측과 별도 조율 없이 '깜짝' 제안을 했을 가능성도 존재한다는 관측이 나옵니다.앞서 한국 외교부 고위 당국자는 한중 외교장관 회담 이튿날인 14일 취재진을 만나 "(회담 이후) 제 인상을 말씀드리자면 가능성은 있으나, 그 가능성이 그렇게 크지는 않다"고 전한 바 있습니다.이 당국자는 "결국은 미국의 상황과 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지 등이 가장 중요한 변수"라며 "또 하나의 변수는 북측이 이것을 얼마나 받아들이느냐는 것인데, 종합해볼 때 현 상황에서는 가능성을 배제할 수 없다는 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)