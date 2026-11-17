▲ 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 4거래일 연속 내리며 전장보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4,968.48로 마감했다.

오늘(17일) 코스피가 9개월여 만에 종가 기준으로 5,000선 아래로 주저앉고 말았습니다.상승 동력을 찾지 못하던 지수는 최근 젠슨 황 스캔들과 앤트로픽 상장, 미국 국채 금리 상승이라는 '삼중고'에 짓눌리면서 그간의 상승분을 반납하고 9개월여 전 수준으로 되돌아갔습니다.한국거래소에 따르면 코스피는 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 추문이 불거진 이후인 지난 12일부터 4거래일 연속 하락하며 4,968.48로 장을 마쳤습니다.이 기간에만 지수는 7.57% 빠졌습니다.코스피가 4,000대에서 마감한 것은 지난 2월 2일 4,949.67 이후 약 9개월여 만입니다.유가증권시장 시가총액도 정규장 마감 기준 4천76조 8천390억 원으로 4천조 원 선을 '턱걸이'했습니다.올해 코스피는 상반기 급등한 뒤 하반기 들어 급락하는 등 뚜렷한 '상고하저' 흐름을 보였습니다.코스피는 지난 1월 22일 장 중 처음 5,000선을 뚫은 이후 연거푸 6,000, 7000, 8,000선을 돌파한 후 6월 18일 장 중 처음으로 9,000선마저 넘어섰습니다.이튿날인 6월 19일에는 장 중 9,385.59를 찍으며 사상 최고치를 기록했습니다.반도체 슈퍼 호황에 힘입어 상반기 코스피는 101.14% 오르며 글로벌 주가지수 가운데 상승률 1위를 기록하기도 했습니다.그러나 하반기 들어 코스피는 수직 낙하해 지난 6일 장 중 4,911.28까지 떨어지며 5,000선 아래로 밀렸고 급기야 이날 종가 기준으로도 4,000대를 기록했습니다.올해 장 중 최고점 대비 47.06% 하락한 것으로 지수가 거의 반토막 난 셈입니다.하반기 들어 미국과 이란 간 전쟁의 장기화로 국제 유가와 물가가 상승하고 금리도 오르는 등 매크로 환경이 증시에 비우호적으로 변한 데다 AI 고점론 및 속도 조절론이 잇따르면서 투자 심리가 급속히 악화하자 코스피는 날개를 잃은 듯이 추락했습니다.특히 최근 들어 젠슨 황 전 CEO의 스캔들과 사임과 복귀 시도 등 '글로벌 AI 대장주' 엔비디아를 둘러싼 잡음이 끊이지 않는 점이 코스피에 하방 압력을 가하고 있습니다.엔비디아가 주요 AI 기업과 진행해온 이른바 '순환 거래' 구조 아래에서 엔비디아의 위기가 산업 전체의 위기로 번질 수 있다는 불안감이 퍼진 영향입니다.엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)를 팔아 얻은 막대한 수익금을 바탕으로 주요 AI 기업에 거액의 투자를 하고, 이들 기업은 이렇게 확보한 투자금으로 다시 엔비디아의 GPU를 사들였습니다.이 같은 순환 금융은 AI 산업이 계속해서 성장하는 과정에서는 촉매가 될 수 있지만 성장이 정체되거나 투자금이 회수되지 않으면 충격파가 커질 수 있는 위험도 있습니다.이러한 지적을 그간 젠슨 황 전 CEO가 일축하면서 'AI 생태계'의 몸집을 지속해 불려 왔지만 그의 부재로 순환 거래에 문제가 생기는 것 아니냐는 우려가 커지고 있습니다.이는 반도체 수요 둔화 우려로 이어지면서 국내 증시 '투 톱'인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 출렁이고 코스피 역시 상승 동력을 찾지 못하고 하락하고 있습니다.삼성전자와 SK하이닉스의 이날 종가는 각각 19만 300원, 109만 8천 원으로, 올해 기록한 장 중 고점 대비 각각 49.19%, 63.24% 하락했습니다.여기에 미국 증시에서 앤트로픽이 상장을 앞두고 있다는 점도 유동성 측면에서 국내 주식 시장에 부담입니다.올해 상반기 스페이스X 상장 시 '유동성 블랙홀' 현상을 겪었듯이 이번에도 초대형 이벤트를 앞두고 글로벌 증시 자금이 앤트로픽으로 쏠리면서 수급 측면에서 부담으로 작용하고 있습니다.오는 19일 상장하는 앤트로픽의 기업 가치는 약 1조 4천억 달러로, 외신은 청약 수요가 공모 물량의 약 6배에 달하는 것으로 집계됐다고 보도하기도 했습니다.외국인 투자자는 이날 코스피 시장에서 1조 4천428억 원 순매도하는 등 3거래일째 매도 우위를 보이고 있습니다.미국 국채 금리가 다시 반등한 점도 악재입니다.글로벌 금리의 벤치 마크인 미국 10년물 국채 금리가 다시 5%를 넘어섰습니다.그간 금리 급등을 부채질한 국제 유가가 다소 안정세를 되찾았지만 물가가 여전히 고공행진을 하고 있어서입니다.미국과 이란 간 군사적 갈등이 최근 소강상태를 보이는 데다 원유 공급이 수요를 넘어설 수 있다는 전망이 나오면서 간밤 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장 대비 3.21% 내린 85.72달러로 마감했습니다.그러나 미국의 10월 근원 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.3% 상승하며 예상치를 웃돈 것으로 나타나면서 12월 연방준비제도(연준·Fed)의 기준 금리 인상이 기정사실화 됐습니다.일각에서는 금리를 0.5%포인트 올리는 '빅 스텝'을 거론하기도 했고 시장에서는 내년 1분기에도 연준의 금리 인상 기조가 이어질 것으로 보고 있습니다.통상 금리가 오를 경우 주식 등 위험 자산보다 채권 등 안전 자산으로 자금이 쏠려 증시에는 부담으로 작용합니다.다음 달 미국의 금리 인상이 가시화하면서 달러 가치가 오르는 점도 코스피 하방 요인입니다.6개 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 간밤에 103.64까지 올라 52주 최고치를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)