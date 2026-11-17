▲ 2019년 6월 판문점서 만난 북미 정상

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 중국에서 만날 수 있다는 의사를 전격적으로 밝히면서 김 위원장의 방중 가능성과 그 방식에 이목이 쏠립니다.김 위원장은 2012년 집권 후 올해까지 모두 여섯 차례 중국을 방문했습니다.1∼4차 방중은 '트럼프 1기' 시절 북미 대화가 진행 중이던 2018∼2019년에 이뤄졌습니다.김 위원장은 첫 방문이었던 2018년 3월 베이징 국빈 방문(3박 4일)에는 '움직이는 요새'로 불리는 전용 특별열차를 이용했고, 같은 해 5월에는 전용기 '참매 1호'를 타고 중국 동북 지역 랴오닝성 다롄을 방문(1박 2일)했습니다.이어 한 달 뒤인 2018년 6월 베이징 방문(1박 2일)에도 '참매 1호'로 하늘길을 택했고, 2019년 1월 베이징 방문(3박 4일) 당시에는 특별열차로 육로 이동을 했습니다.하노이 북미 회담 결렬과 코로나19 대유행, 북한의 국경 봉쇄 등으로 중단됐던 김 위원장의 방중은 작년 9월 중국의 전승절 열병식을 계기로 재개됐습니다.김 위원장은 역대 최장기간인 작년 베이징 방문(4박 5일) 때 특별열차를 탔고, 지난달 중국 랴오닝성 단둥을 '당일치기'로 찾았을 때는 신의주까지 특별열차로 이동한 뒤 자동차로 북중 국경을 넘은 것으로 추정됩니다.중국 동북 지역과 베이징 방문 때 전용기를 한 차례씩 이용한 것을 빼면 특별열차를 탄 사례가 더 많은 셈입니다.2019년 2월 북미 정상이 베트남 하노이에서 만났을 때는 평양부터 베트남 동당까지 66시간 동안 3천800㎞ 거리를 전용열차로 이동하며 중국 대륙 3천500㎞를 종단하기도 했을 정도로 그는 장거리 이동에 열차를 자주 활용해왔습니다.외교가에서는 중국 내 북미 정상회담이 실제로 성사될 경우 18∼19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 남부 광둥성 선전이나 수도 베이징, 단둥 등 북중 국경 지역이 개최 장소로 거론됩니다.세계 주요국 정상이 집결한 데다 미중러 정상회담이라는 대형 이벤트까지 예고된 선전에 북한 지도자까지 당도한다면 이번 APEC 개최국인 중국으로서는 국제정치적 영향력을 확고히 다질 계기가 될 가능성이 있습니다.중국이 '세계 질서의 수호자'나 '국제 분쟁의 중재자'를 자임해온 만큼 김 위원장이 방중을 결정한다면 전폭적인 지원에 나설 수 있다는 시각도 있습니다.트럼프 대통령은 18일 선전에 도착해 APEC 정상회의와 미중러 정상회담 등 일정을 소화한 뒤 19일 미국 워싱턴DC로 복귀할 예정이어서, 트럼프 대통령이 16일 갑작스럽게 제안한 북미 정상회담은 예정된 일정을 따른다면 물리적으로 시간에 쫓깁니다.단둥에서 선전은 열차로 이동할 경우 3천300여㎞를 달려야 합니다.2019년 특별열차로 중국을 종단했던 당시 상황을 감안하면 중국 내에서만 60시간 가까이 걸릴 것으로 보입니다.이 때문에 만약 김 위원장이 육로 이동을 택할 경우 북한 전용열차보다 중국 고속열차에 탑승하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있다는 분석이 제기됩니다.김 위원장이 평양에서 특별열차로 신의주까지 간 뒤 단둥에서 중국 고속열차로 갈아탄다면 중국 내 소요시간은 11∼12시간 안팎이 될 것으로 추정됩니다.중국은 또 럼 베트남공산당 서기장이 올해 4월 방중했을 때 2천400㎞ 거리의 베이징-난닝 간 10시간 15분 이동에 고속열차 '푸싱호' 전세편을 제공한 바 있습니다.중국 관영매체들은 이를 외국 고위 인사의 중국 고속철도 이용 신기록이라며 대대적으로 홍보하기도 했습니다.김 위원장이 항공편을 이용한다면 평양에서 선전까지 2천100여㎞를 직행으로 날아가는 방법과 평양에서 베이징을 거쳐 선전으로 가는 2천700여㎞의 여정 등이 선택지가 됩니다.이론적으로 평양-선전 간 비행에는 5시간 안팎이 소요됩니다.평양에서 선전까지 전용기 '참매 1호'를 이용할 수도 있으나, 2018년 싱가포르 북미 정상회담 때처럼 중국이 자국 고위급 전용기인 중국국제항공 소속 보잉 747기를 제공한 적 있어 중국 항공기를 이용할 수 있다는 전망도 제기됩니다.김 위원장이 여러 차례 찾은 베이징 역시 북미 회담 가능성이 있는 지역으로 꼽힙니다.그간의 방중 사례를 본다면, 김 위원장이 전용열차편으로 평양에서 베이징까지 이동하는 데는 모두 1천300여㎞(단둥-베이징 1천103㎞)에 20시간 이상이 듭니다.김 위원장의 전용열차는 방탄 기능과 무장을 탑재했고 집무실 기능까지 갖춰 일반열차보다 무겁고 느리지만, 베이징까지 운행해본 경험이 이미 있는 만큼 이동에 무리는 없다는 평가가 나옵니다.열차와 마찬가지로 김 위원장이 중국행에 이용해본 적 있는 항공편은 베이징까지 2시간가량 소요됩니다.북미 회담이 베이징에서 열린다면 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 함께 선전에서 베이징으로 이동할 전망입니다.베이징은 북미 정상이 모두 방문한 적 있고 주변 통제가 중국 다른 지역보다 더욱 용이해 '세기의 회담' 개최지로 적합할 수 있다는 관측도 나옵니다.중국 동북부 접경 지역은 북중 이동 거리가 가장 짧은 선택집니다.랴오닝성 다롄은 김정은 위원장의 조부인 김일성 주석과 부친인 김정일 국방위원장도 찾은 적 있는 북중 역사에서 상징성 있는 도시입니다.김정은 위원장도 2018년 2차 방중 때 선대 지도자들처럼 방추이다오에서 하루를 묵었습니다.신압록강대교로 신의주와 육로로 이어져 있는 랴오닝성 단둥은 김 위원장이 지난달 직접 방문한 도십니다.트럼프 대통령의 북미 회담 제안이 갑작스러운 면이 있었으나 김 위원장으로서는 당일치기 방문이 가능한 지역인 만큼 단둥 회담 가능성도 빼놓을 수 없다는 시각도 있습니다.다만 트럼프 대통령의 언급 이후 북한의 반응이 나오지 않았고, 김 위원장이 육로로 이동할 경우 거칠 가능성이 큰 단둥 등 접경 지역에서는 중국의 통제 강화 같은 동향이 아직 감지되지 않고 있는 것으로 전해졌습니다.한 대북 소식통은 17일 연합뉴스에 "단둥 등 접경지는 현재 평상시와 비슷한 상황이지만, 중국은 김 위원장의 방중에 필요한 절차를 여러 번 겪어봤기 때문에 통제가 언제든 빠르게 이뤄질 수 있다"고 설명했습니다.한편, 한국 외교당국은 미중러 정상회담을 앞두고 13∼14일 베이징에서 열린 한중 외교장관 회담 등을 통해 북한을 핵보유국으로 인정한다거나 한반도 평화체제 구축에 반하는 결정이 나와서는 안 된다는 뜻을 중국에 전한 바 있습니다.외교 소식통은 이날 "트럼프 대통령의 북미 회담 언급 이후 각지의 육로·항공로 동향을 면밀히 살피고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)