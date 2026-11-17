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미 정보 당국이 이란이 워싱턴DC에서 이른바 '더티밤' 즉 방사능 오염 폭탄 또는 화학무기를 터트리는 테러를 모의 중인 것으로 보고 있다고 CNN 방송이 보도했습니다.CNN의 현지시간 16일 보도에 따르면, 미국은 도널드 트럼프 행정부의 고위급 인사를 겨냥한 이란의 이러한 테러 모의 정황이 담긴 최신 정보를 확보했다고 복수의 미 당국자들이 전했습니다.다만 이란이 실제로 이 같은 모의를 실행할 능력이 있는지, 또한 이를 실제로 시도할 것인지 여부를 놓고는 미 당국 내에서 여전히 논의 중인 상황이라고 당국자들은 덧붙였습니다.한 소식통은 "그들이 실제로 (테러 모의를) 실행할 인물을 확보했는지 여부는 논란의 여지가 있다"고 전했습니다.이러한 동향은 미국 내에서 고위 인사를 표적으로 한 이란발 테러 경고가 이어지는 와중에 추가로 불거진 것입니다.앞서 스콧 베선트 재무장관이 최근 이란의 살해 위협을 받고 거처를 군사기지로 옮겼다는 뉴욕타임스 보도가 나오기도 했습니다.CNN은 이번에 새롭게 포착된 이란의 테러 모의가 현재로서는 임박한 공격의 징후로 볼 수 있는 것은 아니며, 이란이 여러 선택지 중 하나를 확보하려는 것으로 파악됐다고 소식통들을 인용해 전했습니다.하지만 또 다른 소식통들은 미국이 포착한 이란의 테러 모의가 상당히 구체적이라면서 이에 따른 비상 대응 계획이 신속히 마련됐다고 CNN에 밝혔습니다.백악관은 이러한 보도를 부인했습니다.로런 비스 백악관 대변인은 미국이 "각각의 모든 잠재적 위협을 주시 중"이라면서 "현재로서는 미 본토에 대한 신빙성 있는 위협은 없다"고 말했습니다.이런 동향이 사실이라면 이란이 중동 정세와 맞물려 상황을 악화시키려는 의도인 것으로 미 당국자들은 보고 있습니다.미국과 이란은 종전 협상 교착 속에 호르무즈 해협에서 강 대 강 대치 국면을 이어가고 있습니다.실제로 이란은 이달 13일 바레인 내 미군 기지를 공격하면서 9월 초 이후 두 달 만에 걸프 국가 내 미군 공격을 재개했습니다.미군은 15일 중동 지역에 세 번째 항공모함 전단인 시어도어 루스벨트함을 배치했습니다.이란은 특히 극심한 경제난에 직면해 트럼프 행정부의 제재가 "파괴적"이라며 강력 반발해왔습니다.미국에서는 최근 일주일 사이에 당국자들이 모여 이란의 위협에 어떻게 대응할 것인지 논의하는 회의를 수차례 열었다고 소식통들은 CNN에 전했습니다.'더티밤'(dirty bomb)은 재래식 폭탄에 방사성 물질을 넣은 뒤 터트려 넓은 지역을 오염시키는 폭발물입니다.미 당국자들은 본토가 이러한 재래식 무기 공격에 취약한 상황이라고 우려해왔습니다.CNN은 "이란이 미국 안으로 훈련된 공작원을 투입할 필요는 없다. 이미 미국 내 거주하고 있는 누군가를 설득해 공격을 실행하도록 해도 된다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)