▲ 앨리스 황

앨리스 황(중국명 황러)이 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 연인 관계를 맺고 엔비디아 칩의 공급 경로를 확보하는 동안, 앨리스 황의 남편 캉웨이가 중국 정부 지원을 받아 자국 전역에 대규모 데이터센터를 구축하는 사업을 했다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 16일 보도했습니다.WSJ가 증권시장 공시와 정부 발표 등 중국 측 공개 기록을 검토한 결과, 2021년부터 2024년까지 캉의 사업 네트워크와 관련해 제안된 투자액은 90억 달러(12조 원)가 넘었습니다.이 사업들은 모두 정부 지원을 바탕으로 추진됐습니다.중국 정부 관계자들은 캉의 프로젝트를 전국의 컴퓨팅 역량을 확충하려는 국가적 노력의 일환으로 높게 평가했습니다.다만 중국 측 공개 기록만으로는 앨리스 황이 고위 임원으로 있던 싱가포르 회사 '메가스피드'가 엔비디아 칩을 조달한 것이 중국 정부의 지시에 따른 것이라거나 해당 칩이 캉과 연계된 데이터센터로 들어갔다고 확인된 것은 아니라고 WSJ는 덧붙였습니다.WSJ에 따르면 젠슨 황과 캉웨이는 비디오게임 업계에서 활동하던 시절부터 서로 아는 사이였습니다.WSJ는 부부를 아는 사람들을 익명으로 인용해 캉웨이가 아내 앨리스 황을 젠슨 황에게 소개해 줬다고 얘기해 왔으며 아내와 젠슨 황의 연인 관계도 받아들이는 듯했다고 설명했습니다.캉의 중국 데이터센터 사업은 미국이 중국에 대한 첨단 AI 칩 판매를 제한하기 훨씬 전인 2021년 말로 거슬러 올라갑니다.그 중심에는 상하이에 본사를 둔 '센추리 룽텅'이 있었습니다.공시에 따르면 2021년 말 센추리 룽텅의 투자자 가운데는 지분 10%를 보유한 상하이 지방정부 산하 기관이 있었습니다.캉의 핵심 사업체인 '허시 캐피털'의 사모투자 부문에 속한 투자기구는 지분 27%를 보유했습니다.경영권을 확보한 63%의 지분은 선전 증시에 상장된 기업집단 '센추리 화퉁'이 갖고 있었습니다.온라인 게임 업체로 주로 알려진 이 기업은 데이터센터 기반 시설 분야로도 사업을 확장했습니다.캉은 이후 센추리 룽텅의 임원을 맡았습니다.당시 화웨이 발표에 따르면 센추리 룽텅은 2022년 초 중국 통신장비 대기업 화웨이와 클라우드 데이터센터, 에너지 기반 시설, 컴퓨팅 분야에서 협력하기 위한 기본협약을 체결했습니다.서명식에서 캉은 화웨이 고위 임원들과 나란히 섰습니다.당시 미국은 이미 화웨이를 제재 명단에 올려 미국 기술에 대한 접근을 제한한 상태였습니다.2022년 여름에 공개된 프로젝트 중 하나는 중국 중동부 창장 유역에 있는 인구 약 400만 명의 도시 우후와 추진한 사업이었습니다.이 사업에 계획된 투자액은 45억 달러(6조 원)로, 38만㎡의 부지에 데이터센터 건물 8개 동을 배치하고 서버 랙 2만 4천 개를 설치하는 것으로 돼 있었습니다.이 사업은 컴퓨팅 역량을 전국에 분산 배치하려는 중국 정부의 '동수서산(동부의 데이터를 서부에서 처리)' 전략의 일환으로 전력과 기반시설 지원을 받았습니다.올해 4월 기준으로 우후에서는 약 4만 6천 ㎡ 규모의 데이터센터 건물 최소 1개 동이 준공 등록을 마쳤습니다.2024년 7월 캉은 두 번째 대형 사업의 착공식에 모습을 드러냈습니다.중국 서남부 쓰촨성의 외진 지역인 량산(？山)에서 추진되는 50억 달러(6조 7천억 원) 규모의 데이터센터 개발 사업이었습니다.현지 당국 발표 자료는 캉을 센추리 룽텅 계열 데이터서비스 회사의 회장으로 소개했습니다.기업 공시에는 센추리 룽텅 측이 남부 기술산업 중심지 선전의 또 다른 데이터센터 개발 사업과 연계돼 있다는 내용도 나옵니다.WSJ는 캉웨이와 앨리스 황에게 연락을 시도했으나 닿지 않았다고 전했습니다.메가스피드는 자사가 "정당하고 합법적인 기업"으로 운영되고 있으며 앨리스 황은 현재 회사에서 어떤 역할도 맡고 있지 않다고 밝혔습니다.