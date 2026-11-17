▲ 민주노총 마트노조 조합원들이 15일 청와대 앞에서 열린 '홈플러스 노동자·상인 총궐기대회'에서 홈플러스 실업대란의 정부 책임을 촉구하는 구호를 외치고 있다.

마트산업노동조합이 "회사(홈플러스)가 대규모 할인 행사에 들어갔다"며 "임금은 석 달째 밀렸는데 또다시 휴업으로 이어지는 것은 아닌지 노동자들은 불안해하고 있다"고 밝혔습니다.마트노조는 오늘(17일) 오후 서울 여의도 더불어민주당사 앞에서 기자회견을 열고 이같이 전했습니다.홈플러스는 오는 25일까지 67개 점포에서 30∼50% 할인 행사를 열 예정입니다.마트노조는 "회사는 급여 마련을 위한 행사라고 설명하지만, 노동자들은 지난 7월 행사 후 기습휴업을 강행했을 때를 떠올리며 땡처리 할인행사와 같은 느낌을 받고 있다"고 지적했습니다.지난 7월 전 점포 임시 휴업에 들어가기 직전 상황과 유사하다는 것입니다.당 차원에서 홈플러스 정상화 대책을 마련해달라고도 했습니다.마트노조는 "문제를 해결하기 위해 김민석 민주당 대표에게 두 차례 면담을 요청했으나 아무런 답변도 받지 못했다"면서 "민생의 위기에 놓인 홈플러스 노동자와 입점 점주들의 목소리부터 들어야 한다"고 촉구했습니다.그러면서 "정부와 여당이 사태 해결에 책임 있게 나서달라"고 호소했습니다.(사진=연합뉴스)