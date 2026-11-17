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영국 출신 배우 로버트 패틴슨이 7대 제임스 본드로 발탁되자 새 본드걸 캐스팅에도 관심이 쏠리고 있다.16일(현지시간) 미국 아마존 MGM 스튜디오(Amazon MGM Studios)는 패틴슨을 차기 제임스 본드로 공식 발표했다. 이제 대중의 관심은 본드걸로 향하고 있다.미국 매체들이 보도한 바에 따르면 유력 후보군은 '서브스턴스'로 스타덤에 오른 마가렛 퀄리, '스파이더맨' 시리즈와 '듄' 시리즈로 유명한 젠데이아, '썬더볼츠*'와 '에덴의 동쪽'으로 유명한 플로렌스 퓨 등이다. 이와 함께 한 매체는 차기 본드걸 예상 후보에 정호연을 언급해 눈길을 끌었다.보그는 최근 공개한 차기 본드걸 예상 후보 45인 명단에서 정호연을 5번째로 소개했다. 이 매체는 "'오징어 게임'부터 돌풍을 일으킨 한국 괴수 영화 '호프'까지 정호연은 출중한 실력을 증명해 왔다"며 "새 '007' 시리즈의 무대가 동양으로 향한다면 제임스 본드의 파트너가 되기에 충분할 것"이라고 평가했다.정호연은 '오징어 게임' 이후 할리우드 주요 감독과 국내 대표 감독들과 잇따라 작품을 하며 활동 반경을 넓혔다. 오스카 감독상에 빛나는 알폰소 쿠아론 감독의 시리즈 '디스클레이머'에 출연하며 영어 연기도 합격점을 받았다.할리우드 대작들이 최근 다양한 인종을 캐스팅하는 흐름을 보이는 가운데 아시안 본드걸에 대한 가능성도 자연스레 나왔다. 보그는 아시아 여배우 중에서 정호연을 가장 먼저 거론했다.역대 007 시리즈에서 아시안 본드걸이 없었던 것은 아니다. 양자경이 1997년 개봉한 '007 네버 다이'에서 한 차례 활약한 바 있다.이건 어디까지나 후보군이다. 실제 이 배우들이 캐스팅 제안을 받았다거나 오디션을 봤다는 보도도 없다.로버트 패틴슨을 제임스 본드로 발탁하며 캐스팅의 첫 삽을 뜬 만큼 아마존 MGM은 본드걸 캐스팅에도 심혈을 기울일 것을 보인다.26번째 007 시리즈는 캐나다 출신의 거장 드니 빌뇌브 감독이 메가폰을 잡으며, 각본은 '피키 블라인더스'로 유명한 스티븐 나이트가 맡는다. 내년 촬영에 들어가 2028년경 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)