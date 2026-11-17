▲ 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 4거래일 연속 내리며 전장보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4,968.48로 마감했다.

오늘(17일) 원·달러 환율이 달러 강세 흐름에 1,330원대 후반으로 상승했습니다.이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 오후 3시 30분 기준가는 전 거래일 대비 2.5원 오른 1,338.2원입니다.환율은 오전 한때 1,342.9원까지 올랐다가 상승 폭을 줄여 1,330원대 후반에서 등락했습니다.최근 미국의 추가 긴축 우려가 커지고, 주가가 하락하는 등 위험 회피 심리가 강해지면서 달러가 강세를 보이고 있습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 연일 고점을 경신 중입니다.전날에는 103.636, 이날은 103.695까지 오르며 작년 4월 3일(103.941) 이후 19개월 만에 또 최고치를 갈아치웠습니다.이날 코스피는 2.59% 내린 4,968.48에 거래를 마치며 5,000선 아래로 떨어졌습니다.외국인 투자자는 유가증권시장에서 1조 4천460억 원을 순매도했습니다.다만 수출업체의 네고(달러 매도) 물량에 대한 경계감 때문에 환율의 추가 상승은 제한되는 모습입니다.원·엔 재정환율은 100엔당 840.18원으로 전날보다 2.63원 올랐습니다.(사진=연합뉴스)