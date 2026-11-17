▲ 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 4거래일 연속 내리며 전장보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4,968.48로 마감했다.
오늘(17일) 원·달러 환율이 달러 강세 흐름에 1,330원대 후반으로 상승했습니다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 오후 3시 30분 기준가는 전 거래일 대비 2.5원 오른 1,338.2원입니다.
환율은 오전 한때 1,342.9원까지 올랐다가 상승 폭을 줄여 1,330원대 후반에서 등락했습니다.
최근 미국의 추가 긴축 우려가 커지고, 주가가 하락하는 등 위험 회피 심리가 강해지면서 달러가 강세를 보이고 있습니다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 연일 고점을 경신 중입니다.
전날에는 103.636, 이날은 103.695까지 오르며 작년 4월 3일(103.941) 이후 19개월 만에 또 최고치를 갈아치웠습니다.
이날 코스피는 2.59% 내린 4,968.48에 거래를 마치며 5,000선 아래로 떨어졌습니다.
외국인 투자자는 유가증권시장에서 1조 4천460억 원을 순매도했습니다.
다만 수출업체의 네고(달러 매도) 물량에 대한 경계감 때문에 환율의 추가 상승은 제한되는 모습입니다.
원·엔 재정환율은 100엔당 840.18원으로 전날보다 2.63원 올랐습니다.
(사진=연합뉴스)
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