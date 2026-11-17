미국 미시건주 디트로이트의 한 버스 정류장, 정차한 버스 승차문을 통해 성인 남성만한 말 두 마리가 안으로 들어갑니다.



승차 후 얼마 지나지 않아 말을 데리고 들어간 주인이 하차문을 통해 두 마리 말을 빼내는데, 버스가 크게 흔들립니다.



현지시간 14일 보도된 ABC 뉴스에 따르면 말 두 마리가 디트로이트 시내버스에 올라탄 사건은 지난 7일 발생했습니다.



당시 버스엔 2~3명의 승객이 타고 있었던 것으로 전해졌습니다.



이 사건을 벌인 말 주인은 디트로이트에서 흑인 카우보이의 존재를 알리는 시민단체 사람으로 미 당국의 조사에선 사건 당일 아이들을 상대로 말 타기 행사가 있었는데, 버스를 보고 기사 동의 하에 말을 태운 것으로 증언했다고 현지 언론은 보도했습니다.



이 인물은 말을 버스에 태운 건 이번이 처음은 아니라며 장난삼아 벌인 일이라는 취지의 증언도 했습니다.



하지만, 디트로이트 교통국을 비롯한 관계 기관은 발칵 뒤집혔습니다.



교통국은 지난 10일 성명을 통해 해당 사건을 인지하고 있고 적절한 후속 조치를 진행하겠다며 말들이 버스 내부를 통과하도록 허용한 건 운행 규정 위반과 승객을 위험에 처할 수 있게 하는 행동이라고 지적했습니다.



이틀 뒤엔 구체적 조치까지 언급했는데, 교통국은 "말은 법이 탑승을 허용하는 장애인을 돕는 보조 동물이 아니"라며 "모든 버스 기사와 관련 회사가 방침을 제대로 알도록 추가 교육을 받도록 하겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)