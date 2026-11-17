이미지 확대하기

▲ 인천시·경기도 경인선 철도지하화 사업 대상 구간

인천시가 지역 숙원사업인 경인전철 지하화를 국가 종합계획에 반영하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.인천시는 모레(19일) 세종시 국토연구원 대강당에서 열리는 국토교통부 주최 '철도 지하화 통합개발 종합계획 공청회'에 참석해 사업의 필요성과 기대효과를 설명할 계획이라고 밝혔습니다.이번 공청회는 국가 종합계획 수립에 앞서 지방정부와 주민 의견을 수렴하기 위해 마련됐습니다.인천시는 경인전철이 지상으로 지나면서 도심 생활권을 양분하고 지역 간 단절과 토지 이용 비효율을 초래하고 있다는 점을 강조할 방침입니다.특히 철도 지하화 이후 상부 공간을 활용해 원도심을 재생하고 도시 균형발전을 이끌겠다는 구상도 제시할 예정입니다.경인전철은 1899년 개통한 국내 최초 철도인 경인선을 기반으로 확장된 수도권 주요 교통망입니다.현재 4개 선로를 갖춘 복복선으로 운영되고 있지만, 지상 철로로 인한 생활권 단절과 도시 발전 저해 문제가 지속적으로 제기돼 왔습니다.인천시는 인천역에서 온수역까지 22.7km 구간의 철도를 지하화하고, 지상 공간을 미래형 도시 공간으로 재편한다는 계획입니다.이를 위해 지난해 5월과 9월 두 차례 사업계획서를 제출했으며, 현재 국토연구원과 관계 지방자치단체 등을 상대로 협의를 진행하고 있습니다.경기도와도 공동으로 사업을 추진할 방침입니다.인천시는 철도 지하화는 2035년, 상부 공간 개발은 2040년까지 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다.인천시 관계자는 "경인선 철도 지하화는 주민 숙원이자 원도심 재생을 위한 핵심 과제인 만큼 국가 종합계획에 반영되도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)