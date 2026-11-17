<앵커>



필리핀에서 열리는 ASEAN 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 복잡한 국제 정세 속 한중일 3국과 동남아 국가 간 협력을 강조했습니다. 이 대통령은 잠시 후 다카이치 일본 총리와 한일 정상회담을 합니다.



마닐라에서 강청완 기자입니다.



<기자>



이른바 다자외교 슈퍼위크를 맞아 필리핀 마닐라에서 열리는 동남아국가연합 ASEAN 정상회의에 참석한 이재명 대통령, 한국과 아세안 국가가 함께 하는 AI 인공지능과 문화창조산업 이니셔티브 즉 협력 구상을 제안했습니다.



[이재명 대통령 : 인공지능 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠습니다.]



이틀째 일정으로 ASEAN + 한중일 3국 정상회의에 참석한 이 대통령은 최근 불확실성이 커진 국제 정세 속에서 한중일 3국과 동남아 국가들 간 협력 필요성을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 한 지역에서 벌어진 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 지금이야말로, 위기 때마다 힘을 발휘해 온 아세안+3의 역할이 더욱 빛을 발할 때입니다.]



이 대통령은 오늘(17일) 오후 다카이치 사나에 일본 총리와 한일 정상회담을 갖습니다.



지난 5월 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 열린 한일회담 이후 약 6달 만의 만남으로 경제협력 확대, 저출산 고령화 등 한일 공통 사회 문제 대응 방안 공유 등이 논의될 것으로 보입니다.



ASEAN에 이어 중국에서 열리는 APEC 정상회의에서 미국, 중국, 러시아 간 사상 첫 3자 정상회담이 예정된 만큼 한반도를 포함한 동북아 안보 정세 관련 논의가 이뤄질 가능성도 있습니다.



이 대통령은 이후 필리핀 대통령이 주최하는 만찬을 끝으로, 1박 2일 ASEAN 일정을 마무리하고 APEC 회의가 열리는 중국 선전으로 이동합니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수)