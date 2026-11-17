최근 국가자격시험 등에서 AI 기기를 이용한 부정행위 의심 사례가 잇따라 적발된 가운데, 법학적성시험, 리트에선 부정행위 검사 뒤 기존 안경을 AI 스마트안경으로 바꿔치기하는 수법이 적발된 것으로 파악됐습니다.



교육부가 국민의힘 김희정 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 7월에 치러진 2027학년도 법학적성시험에서 관련 적발 사례가 1건 확인됐습니다.



해당 수험생은 1교시 '언어이해' 과목 시험을 앞두고 진행한 감독관의 전수조사엔 일반 안경을 착용했다가, 이후 AI 스마트안경으로 교체하고 2교시인 '추리 논증' 과목 시험을 치르다가 적발된 것으로 조사됐습니다.



당시 수험장에 있던 감독관은 시험 도중 수험생의 이상행동을 재확인하는 과정에서 AI 스마트안경 착용 사실을 적발한 것으로 파악됐습니다.



리트 시험의 시행기관인 법학전문대학원협의회는 규정에 따라 해당 수험생의 시험점수를 0점 처리하고, 내년부터 4년 동안 응시 제한 처분을 내린 뒤 형사 고발을 진행하고 있습니다.



현행 법학적성시험 규정은 전자정보통신장치 등을 이용해 답안을 작성하는 행위에 대해 민·형사상 조치를 비롯해 해당 연도 시험 점수 취소와 함께 4년 응시제한 처분 등을 명시하고 있습니다.



교육 당국은 이에 대해 앞으로의 법학적성시험 시행에서도 감독관 교육을 강화하고 무관용 엄정 대응 기조를 이어갈 것이라고 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)