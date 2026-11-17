'굿파트너2'의 배우 장나라, 김혜윤, 표지훈, 박해진이 유쾌한 웃음과 뜨거운 열정으로 완성한 '굿' 케미스트리를 예고하며 첫 방송에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.



오는 20일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정) 측이 첫 방송을 사흘 앞둔 17일, 배우들의 화기애애한 현장 분위기와 빈틈없는 열연의 순간이 담긴 비하인드 스틸을 전격 공개했다.



'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 깊은 공감을 선사할 전망이다. 특히 이혼 전문 변호사 최유나 작가와 섬세한 연출력을 자랑하는 서민정 감독이 의기투합해 기대를 더한다.



공개된 비하인드 스틸 속에는 카메라 안팎을 넘나드는 배우들의 환상적인 호흡이 고스란히 담겨 눈길을 끈다. 카리스마 넘치는 대표 변호사 차은경으로 분한 장나라는 쉬는 시간에도 모니터링에 집중하며 진중한 대화를 이어갔고, 김혜윤 역시 흐트러짐 없는 리허설 몰입으로 캐릭터에 완벽 빙의한 모습을 보였다. 또한 서민정 감독과 꼼꼼히 소통하는 박해진의 열정 어린 모습과, 법무법인 리봄의 활력소다운 표지훈의 해사한 미소가 화기애애한 현장 분위기를 실감케 했다.



완벽한 팀워크의 비결에 대해 서민정 감독은 "올여름 유난히 덥고 습한 날이 많았는데, 배우들의 연기를 보고 있으면 소름이 돋을 때가 많았다. 매일 현장에서 연기 차력쇼를 보는 기분이었다"라며 극찬을 아끼지 않았다. 이어 "네 배우 모두 슛이 들어가면 굉장히 진지하고 집중력이 대단한데, 컷 소리가 나면 분위기가 달라진다"라면서 "캐릭터에 대해 의견도 나누고, 간식도 나눠 먹고 장난치며 굉장히 유쾌하다. 테스트 촬영 날부터 넘친 케미스트리 덕분에 오래전부터 함께 작업한 팀처럼 좋은 호흡으로 촬영을 진행했다. 이보다 더 든든하고 행복한 현장이 있을까 싶다"고 덧붙였다.



배우들이 직접 전한 서로를 향한 애정 어린 소감도 훈훈함을 더했다. 장나라는 김혜윤에 대해 "첫인상이 '토끼'라고 느낄 정도로 사랑스러웠지만, 일할 때는 정말 어른스러웠다. 굉장히 총명하고 똑 부러지면서도 팀의 에너지였던 친구"라고 칭찬했고, 표지훈에겐 "현장에서 지치는 걸 본 적이 없을 정도로 에너지가 좋고, 대화만 나눠도 선하고 즐거운 사람이었다. 은호랑 비슷한 친구", 박해진에겐 "의외로 팀에서 가장 귀엽고 모두를 잘 챙겨주는 유머 있는 동료"라며 두터운 신뢰를 드러냈다.



김혜윤 역시 "선배님들이 언제나 현장에서 잘 챙겨주시고 편하게 해 주신 덕분에 항상 즐겁게 연기했다"고 화답했다.



표지훈은 "장나라 선배는 연기 호흡을 너무 잘 맞춰 주셔서 늘 감사한 마음이 크다"라면서 "무엇보다 첫 시즌제 장나라 선배와 함께한다는 것, 그 작품이 '굿파트너'라는 사실이 행복하고 감사하다"라고 전했다. 이어 "김혜윤 배우는 말로 표현이 안 될 만큼 잘 맞는, '같은 결'의 사람이란 걸 느꼈다. 더 많은 호흡을 맞출 수 있는 역할로 꼭 다시 만나고 싶을 만큼 귀엽고 사랑스럽고 배려심 넘치는 배우"라고 전했고, "박해진 선배는 정말 따뜻하고, 강아지 같은 매력을 가지고 계시다. 늘 현장에서 밝게 인사하고 연기하기 편한 분위기를 만들어 주시는 고마운 선배님"이라고 전해 훈훈함을 더했다.



박해진 또한 장나라에 대해 "이번 작품으로 처음 호흡을 맞췄는데 워낙 편하게 대해주셨다. 무엇보다 시즌2이다 보니 선배에게 많은 도움을 받을 수 있었다"라고 고마움을 전했다. 이어 "김혜윤 배우는 토끼 같고 귀여운 친구다. 현장에서 늘 생기 있는 분위기메이커라, 서로 장난도 많이 치고 친구처럼 촬영을 잘 마칠 수 있었다"라고 밝혔다. 표지훈에 대해서는 "특유의 유쾌함이 매력적인 친구였다. 실제인지 연기인지 구분이 안 갈 만큼 자연스러운 연기와 캐릭터 덕분에 편하게 촬영할 수 있었다"라고 덧붙였다.



한편, 더 화끈하고 통쾌해진 두 번째 이혼쇼로 안방극장을 찾을 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 '닥터X:하얀 마피아의 시대' 후속으로 오는 20일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)