비는 점차 전국으로 확대되겠습니다.



현재 시간당 20mm의 세찬 비가 쏟아지고 있는 제주는 호우주의보가 내려진 상태인데요.



이번 비 밤사이 대부분 그치겠지만 일부 지역은 내일(18일) 새벽까지 이어질 수 있겠습니다.



그사이 예상되는 비의 양은 대부분 5~10mm로 많지 않겠지만 제주는 최대 60mm의 비가 더 내리겠습니다.



수능일에는 한파가 밀려오겠습니다.



예비 소집일인 내일 서울의 아침 기온 5도, 수능일에는 영하 1도까지 떨어지겠고요, 찬 바람까지 강하게 불며 실제 체감 온도는 더 낮겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 보시면 서울이 5도로 오늘 아침보다 쌀쌀하겠고요, 낮 기온도 서울 9도, 대전 11도에 머무는 등 오늘보다 기온이 급격히 떨어지며 추위가 점차 찾아오겠습니다.



내일 오후에도 또다시 전국 곳곳에 비가 살짝 내리겠고, 수능일에는 충청과 호남, 제주를 중심으로 비나 눈이 내릴 전망입니다.



(임은진 기상예보사)