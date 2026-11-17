<앵커>



세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 파문이 커지자, 정부가 모레(19일) 수능을 앞두고 긴급 대책을 내놨습니다. 초소형 카메라 등을 적발하기 위한 사전 검사와 미제출 스마트폰 적발 조치도 강구했습니다. 또 부정행위자는 10년간 응시를 제한하기로 했습니다.



첫 소식, 장선이 기자가 전해드립니다.



<기자>



한성숙 국무총리는 오늘 오후 정부서울청사에서 대국민 담화를 통해 수능 부정행위 방지 대책을 발표했습니다.



먼저 스마트 안경 사용을 막기 위해 수능 당일 1교시 시작 전 모든 응시생의 안경을 전수 점검하기로 했습니다.



스마트안경 점검은 매 교시 이어집니다.



세무사 시험 부정행위에 사용된 초소형 전자기기 방지를 위해 응시생 옷에 달린 모든 단추에 스티커를 붙이고 양 소매를 걷고 옷깃도 확인할 방침입니다.



몰래 숨긴 휴대전화 등은 1교시 직전 수신을 거부할 수 없는 위급 재난문자를 발송해 제출하지 않은 휴대전화가 있는지 확인합니다.



수험생 가방은 시험실 밖 복도에 보관하고, 가방 속 스마트기기가 작동하는지도 수시로 점검합니다.



한 총리는 수험생들에게 장신구나 단추가 달린 옷은 가급적 피해 달라고 당부했습니다.



제재도 강화됩니다.



정부는 부정행위자의 수능 응시 제한 기간을 1년에서 10년으로 늘리기로 하고, 올해 수능부터 적용되도록 국회와 협의하기로 했습니다.



[한성숙/국무총리 : 부정행위를 하면 '그냥 이번만 시험 잘못 보면 그만이다'라고 절대 생각하지 마시고, 이걸로 인해서 앞으로의 인생이 바뀔 수도 있다….]



정부는 또 글로벌 빅테크 기업들과 협력해, 시험 시간에 촬영된 문제 이미지와 AI 풀이 기록을 사후 조사에 활용하는 방안도 추진합니다.



정부는 스마트기기 전담 인력과 복도 감독관 등 8천400여 명을 시험장에 추가 배치하고, 시험이 끝난 뒤에도 경찰 등과 공조해 부정행위 의심 사례를 조사하기로 했습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김경연)