▲ 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련을 지켜보고 있다.

로베르트 모레노 한국 축구 대표팀 임시 감독이 카타르와 평가전을 마치면 한국으로 오지 않고 고향인 스페인으로 향합니다.대한축구협회는 17일 "모레노 감독은 이날 카타르와 평가전을 끝내고 코치진들과 함께 스페인으로 갈 예정"이라며 "해외파 선수들도 곧바로 소속팀으로 복귀한다. K리그 소속 선수 10명과 박진섭(저장)만 귀국할 예정"이라고 밝혔습니다.지난 9월 한국 축구의 '임시 선장' 역할을 맡은 모레노 감독은 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 합쳐 6경기를 이끌기로 축구협회와 계약했습니다.6경기 결과를 토대로 애초 내년 1월 예정됐던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 지휘봉까지 맡을 수 있다는 내용도 계약서에 포함됐습니다.하지만 중동 정세 악화로 아시안컵이 내년 12월로 미뤄지고, 축구협회의 행정을 총괄할 회장이 공석이 상태에서 모레노 감독의 재계약 여부는 예측하기 어려운 상황으로 몰렸습니다.축구협회는 이번 A매치 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼친 뒤 이사회에 통보하고, 이사회는 모레노 감독의 계약 연장 여부를 결정할 예정입니다.그러나 부회장 대행 체제로 운영되는 현재 집행부에서 차기 사령탑 후보 추천을 결정하기 어려운 상황인 만큼 차기 집행부에 선임 과정을 넘길 공산이 큽니다.다만 국제축구연맹(FIFA)이 케이(K)-축구 혁신위원회의 권고에 따라 추진해 온 축구협회 선거 제도 개혁안에 우려의 목소리를 전달하면서 애초 12월로 예정됐던 축구협회 차기 회장 선거가 사실상 무산됨에 따라 새로운 대표팀 사령탑 결정 역시 기약 없이 미뤄질 전망입니다.(사진=연합뉴스)