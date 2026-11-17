AI를 악용한 세무사 시험 부정행위가 드러난 이후 서강대학교 편입시험 합격자를 둘러싸고도 부정행위 의혹이 제기됐습니다.



서강대는 최근 온라인 커뮤니티에서 부정행위 의혹이 제기된 재학생 A 씨에 대해 조사할 예정이라고 밝혔습니다.



앞서 서강대 온라인 커뮤니티에는 서강대 전자공학과와 한양대 경영학과 학사 편입에 합격한 A 씨가 편입시험 문제를 복기한 글을 두고 논란이 일었습니다.



A 씨는 당시 시험에 출제된 문제와 배점, 정답 등을 모두 기억에 의존해 복기했다고 주장했는데, 누리꾼들 사이에서는 부정행위 없이 시험 내용을 정확하게 기억하는 게 가능하냐는 의혹이 제기됐습니다.



A 씨는 교내 온라인 커뮤니티에 글을 올려 부정행위 의혹을 부인했습니다.



다른 커뮤니티에서 공유된 내용을 정리한 것인데, 자랑하고 싶은 마음에 자신이 모두 복기한 것처럼 거짓말했다고 해명했습니다.



또 서강대와 한양대 시험 모두 정해진 규정대로 치렀다며 부정행위는 없었다고 강조했습니다.



서강대는 당시 시험 운영 상황과 관련 자료 등을 토대로 조사해 부정행위가 확인될 경우 입학 취소 처분도 검토할 예정입니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)