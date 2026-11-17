▲ 원민경 성평등가족부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '성착취 피해 아동.청소년 지원 강화 전문가 회의'에서 전문가들과 아동 성착취 범죄 처벌 강화 및 경찰서·지원센터 등과의 협력 확대 등 제도 개선 방안을 논의하고 있다.

정부가 성착취 피해에 노출된 아동·청소년을 발견하면 수사 중이더라도 전문기관에 연계하는 방안을 추진합니다.성평등가족부는 지난 10일 서울 성북구에서 발생한 10대 청소년 살해 사건을 계기로, 위기청소년 발견부터 긴급 보호와 피해 지원에 이르는 전 과정의 공백을 점검했다며 이같이 밝혔습니다.성북구 사건 피해자는 당시 성착취 피해로 경찰 조사를 받고 있었지만, 피해자가 옮겨 다니던 쉼터 측은 이러한 사실을 전혀 인지하지 못한 것으로 파악됐습니다.경찰은 성매매 피해 청소년을 발견한 경우 사건을 수사한 뒤 성평등가족부와 지자체에 알려 보호시설과 연계되도록 해야합니다.하지만 경찰은 아직 수사가 진행 중이라는 이유로 이를 알리지 않았습니다.피해자는 결국 성매매 지시 혐의를 받는 20대 여성에 대한 구속영장이 재신청되고 사흘 만에 살해됐습니다.이에 수사기관과 보호시설 간 정보 공유가 끊겨 위기청소년이 보호받지 못했단 지적이 잇따랐습니다.성평등가족부는 청소년성보호법의 관련 조항을 조속히 개정할 수 있도록 국회와 협력하고, 법 개정 전이더라도 성착취 피해 아동·청소년을 전문기관에 빠르게 연계할 수 있도록 협력할 계획이라고 밝혔습니다.또, 위기청소년에 대한 지원이 기관 간 단절 없이 이뤄지도록 피해 상황을 종합적으로 파악하고, 사례 관리 담당 기관을 지정해 보호·상담·치료·학업·자립지원 서비스를 통합적으로 제공할 필요성도 제기됐습니다.아울러 온라인에서 확산하는 성착취 알선과 유인 행위를 적발해 삭제하고 수사기관에 연계할 수 있도록 온라인 모니터링 체계 구축도 검토할 계획입니다.원민경 성평등부 장관은 "이번 사건으로 희생된 청소년의 명복을 빌며 유가족께 깊은 애도를 표한다"며 "보호기관을 옮기는 과정에서 지원이 끊기지 않도록 관계기관과 협력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)