과거 연금복권 1,2등 동시 당첨의 행운을 거머쥐었던 사람이, 이번에도 똑같은 행운을 얻게 됐다는 당첨자 사연이 전해졌습니다.



동행복권은 어제(16일), 341회차 연금복권 720 1등, 2등 당첨자 인터뷰를 홈페이지에 올렸습니다.



당첨자는 "예전에는 복권을 가끔 구매했지만, 연금복권 1,2등 동시 당첨을 경험한 후 매주 로또와 연금 복권을 구매하고 있다"고 자신을 소개했습니다.



그러면서 "첫 당첨 당시엔 믿기지 않아 온 집안을 정신없이 돌아다닐 정도로 벅차고 말로 표현하기 어려운 기분"이었던 반면에 이번인 두 번째 당첨 때는 "설렘보다는 또 당첨됐네라는 생각이 먼저 들었고, 의외로 덤덤하게 받아들였다"고 덧붙였습니다.



당첨자는 또 "어릴 때 사건 사고 현장에서 위기에 처한 사람을 구하기 위해 온 힘을 다했던 경험이 여러 번 있었다"면서 "사람을 살리기 위해 애썼던 행동이 지금 큰 행운으로 돌아오는 것은 아닐까 하는 생각도 든다"고 밝혔습니다.



당첨자는 당첨금을 생활비에 사용할 계획이라 언급했고, 자필 소감을 적는 칸엔 '감사합니다'라고 적었습니다.



연금복권 1등과 2등에 동시에 당첨된 인물은 이번 당첨으로 향후 20년간 총 21억 원가량의 금액을 수령 받는 것으로 알려졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이다인, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)