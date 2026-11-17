▲ 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 오늘(17일) 오전 2박 3일 일정으로 일본을 방문하기 위해 도쿄 하네다 공항에 도착했지만 일본 당국의 불허로 입국이 무산됐습니다.연구원에 따르면 조 원장은 오늘 오전 11시 5분쯤 메이지가쿠인대학과의 공동 세미나 참석 등을 위해 도쿄 하네다공항에 도착했지만, 일본 출입국재류관리청이 오후 1시 19분 조 원장의 입국을 거부했습니다.조국혁신당은 임명희 대변인 명의 입장문을 통해 "일본 대학의 공식 초청으로 학술 행사에 참석하는 공인의 입국을 거부한 초유의 사태"라고 설명했습니다.연구원 측에 따르면 일본 당국은 입국 심사를 중단한 후 조 원장을 별도의 사무실로 데려가 두 차례 인터뷰를 진행한 뒤 입국을 거부하는 '인정통지서'를 발부했습니다.이어 조 원장에게 '이의신청포기서'에 서명할 것을 요청했으나 조 원장은 "한국으로 돌아가겠으나, 이의신청 여부는 본인의 권리이므로 포기할 수 없다"고 말하며 거부했다고 연구원 측은 전했습니다.일본 당국은 입국 거부 사유를 '일본법상 상륙 거부 사유'에 해당한다고 밝혔지만 구체적인 사유는 알려지지 않았습니다.일각에서는 조 원장의 독도 방문 이력을 문제 삼았을 가능성이 높다는 관측이 나옵니다.조 원장은 지난 2024년 혁신당 대표 시절 당원들과 함께 독도를 방문했고 당시 일본 정부가 유감을 표한 바 있습니다.연구원 측은 "주일 한국대사관 총영사가 현장에 도착해 항의했지만 받아들여지지 않았다"며 "일본 정부에 즉각 엄중히 항의하고 공식 해명을 받아내야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)