젠슨 황이 엔비디아 CEO에서 물러난 지 나흘 뒤인 16일, 트럼프 대통령은 복귀가 "나쁘지 않다"고 말했습니다.



같은 날 엔비디아 이사회는 복귀를 논의하지 않는다는 보도가 나왔고, 뉴욕증시 나스닥은 2.49% 떨어졌습니다.



젠슨 황 사태는 엔비디아 칩의 중국 반출 의혹과도 연결돼 있습니다.



미국 정부 안에서는 두 가지의 입장이 갈립니다.



중국을 자극하지 말자는 쪽과 수출을 더 엄격히 통제하자는 쪽이 부딪히고 있는 겁니다.



미국은 중국 기업이 해외 데이터센터에서 AI칩을 쓰려면 허가를 받도록 문턱을 높였습니다.



엔비디아의 실적 발표와 트럼프 대통령의 중국 방문까지 앞두고 있는 상황에서 젠슨 황은 정말 복귀를 노리고 있는 걸까요?



(구성 : 김채현, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)