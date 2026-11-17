AI(인공지능) 첨단기술을 활용한 부정행위 우려가 커지는 가운데, 정부가 오는 19일 대학수학능력시험 시험장의 소지품 점검과 감독을 대폭 강화합니다.



시험장 관리·감독 인력도 크게 늘립니다.



한성숙 국무총리는 오늘(17일) 정부서울청사에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표했습니다.



한 총리는 "정부는 수능에서 첨단 전자기기를 활용한 부정 행위를 원천적으로 차단하기 위해 시험장 점검과 감독을 대폭 강화하겠다"고 밝혔습니다.



이어 "1교시 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 전원이 꺼진 상태로 수거해 시험본부에 별도 보관하고 시험 종료 후 반환한다"고 설명했습니다.



또 "부정행위 차단 차원에서 수험생의 가방을 교실 밖 복도에 별도로 보관하도록 하겠다"고 전했습니다.



한 총리는 "재난문자를 시험 시작 전 발송해 미제출 휴대전화를 적발하겠다"며 "이를 위해 복도에서 점검하는 감독관을 추가 배치한다"고 덧붙였습니다.



수험생이 착용한 안경도 전수검사 대상에 포함됩니다.



한 총리는 "모든 수험생들은 1교시 시작 전 동일한 사전 점검을 받는다"며 "모든 수험생은 안경을 책상에 내려놓고 감독관은 스마트안경 여부를 전수검사한다"고 설명했습니다.



이어 "3교시 시작 전 수험생 본인 확인 시간을 통해 휴대한 모든 물품의 전수점검을 재실시한다"며 "스마트안경은 매 교시 안경을 착용한 상태에서 전수점검한다"고 덧붙였습니다.



옷에 부착된 단추와 소매, 옷깃 등도 예년보다 철저히 확인합니다.



한 총리는 "옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙여 가린다. 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지 확인하기 위해 양 소매를 걷고 옷깃, 단추 등도 확인한다"고 강조했습니다.



정부는 와이파이를 통한 외부 통신 가능성에도 대비합니다.



한 총리는 "글로벌 빅테크 기업과 협력을 통해 시험지를 이미지로 캡처해 AI(인공지능)로 정답을 확인하는 것으로 의심되는 사안 등에 대해서는 사후 조사 및 수사 요청 시 적극 협조하기로 했다"고 설명했습니다.



시험장 감독 인력도 대폭 늘어납니다.



한 총리는 "전국 1천312개 시험장에 7만 5천여 명의 감독관을 배치했다"고 밝혔습니다.



이어 "올해는 신속한 현장 대응을 위해 스마트기기 전담인력 1천800여 명, 복도감독관 6천600여 명 등 총 8천400여 명을 추가로 배치한다"고 소개했습니다.



부정행위에 대한 제재도 강화할 방침입니다.



한 총리는 "부정행위 응시 자격 기간을 1년에서 10년으로 대폭 확대하겠다"며 "시험이 끝난 이후에도 부정행위에 대한 조사와 책임 추궁을 멈추지 않겠다"고 밝혔습니다.



이어 "한국대학교교육협의회와 협력해 부정행위를 통해 새롭게 입학한 수험생은 관련 법에 따라 입학을 취소하고 현재 대학에 학적을 두고 있는 재수생은 재학 중인 대학에서도 퇴학 조치하도록 하겠다"고 설명했습니다.



정부는 이들에 대해 10년간 대학 입학을 금지하는 방안도 추진합니다.



한 총리는 "모든 전자기기는 수능 시험장에 반입할 수 없다"고 강조했습니다.



이어 "부득이하게 소지하게 된 전자기기는 전원을 끄고 반드시 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 한다. 제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리된다"고 설명했습니다.



또 "시험 중 책상 위에는 수험표와 신분증, 시험장에서 공식 제공하는 수능 샤프와 컴퓨터용 사인펜 등 허용된 물품만 놓을 수 있다"고 거듭 당부했습니다.