▲ LG 트윈스 손혁 신임 투수코치가 17일 경기도 이천 LG 챔피언스 파크에서 열린 구단 마무리 캠프에서 취재진과 인터뷰하고 있다.

프로야구 LG 트윈스의 손혁 신임 퀄리티 컨트롤(QC) 및 투수 총괄 코치가 내년 시즌 투수진 운영에 대한 계획을 밝혔습니다.손혁 코치는 오늘(17일) 경기도 이천 LG 챔피언스파크에서 진행 중인 마무리 캠프에서 취재진과 만나 LG 코치로 복귀한 배경과 새 출발에 관한 각오를 밝혔습니다.손 코치는 "LG는 처음 선수 생활을 시작한 친정팀"이라며 "LG 유니폼을 다시 입은 건 (2000년 3월 트레이드로 이적한 뒤) 26년 만인데 어색하면서도 설렌다"고 말했습니다.그러면서 "한화 단장직에서 물러난 뒤 LG 염경엽 감독님과 차명석 단장님의 제의가 있었고, 많은 고민 끝에 합류했다"며 "원래는 비시즌 일본의 한 구단에 합류해 스프링캠프 훈련을 함께하려고 했다"고 소개했습니다.손 코치는 독특한 이력을 가졌습니다.2020년 키움 히어로즈 감독을 역임한 뒤 한화 이글스 단장을 거쳐 최근 현장 코치로 돌아왔습니다.프로야구에서 선수단 최고 책임자인 감독과 프런트 수장인 단장을 거쳐 코치를 맡은 사례는 양상문 전 한화 코치에 이어 역대 두 번째입니다.LG행을 결심한 데에는 염 감독과 인연이 크게 작용했습니다.손 코치는 "과거(2020년) 염경엽 감독님이 편찮으실 때 안부 차 전화를 드린 적이 있었는데, 그때 언제든 저를 부르시면 달려가겠다고 위로의 말씀을 드렸었다"며 "그때 통화 내용을 기억하시더라. 일본 구단 대신 LG로 복귀하게 된 배경"이라고 전했습니다.염경엽 감독과 손혁 코치는 2015시즌부터 2016시즌까지 넥센 히어로즈(현 키움)에서, 2018년부터 2019년까지 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 감독과 코치로 함께 했습니다.손 코치는 이후 2020년 키움 사령탑에 올랐고, 한화 전력 강화 코디네이터를 거쳐 2022년부터 올해까지 한화 단장으로 활동했습니다.LG는 손 코치를 영입하기 위해 적극적으로 공을 들였습니다.감독 시절 달았던 등번호 83번까지 준비했을 정도입니다.그만큼 손혁 코치에게 기대가 큽니다.2025시즌 한국시리즈에서 우승한 LG는 올 시즌 주축 투수들의 잇따른 부상으로 전력난을 겪으며 준플레이오프에서 고배를 마셨습니다.시즌을 마친 뒤엔 대대적인 코치진 개편에 나섰습니다.손혁 코치에게 주어진 핵심 임무는 LG 투수진 재건입니다.손 코치는 투수들의 몸 관리와 훈련 방식에 초점을 맞추고 있습니다.그는 "LG에 합류한 지 얼마 되지 않았는데, 다들 너무 착한 것 같다"며 "몸 상태에 따라 요령 있게 휴식을 취해야 하는데 다들 열심히 하더라"라고 말했습니다.이어 "투수들에게 휴식의 중요성을 강조했다"며 "우리 투수들이 새 시즌에 잘 던지기 위해선 무리하게 훈련할 필요가 없다고 했다"고 전했습니다.실제로 LG는 2026시즌 유영찬, 장현식, 송승기, 김진성 등 핵심 투수들이 줄줄이 부상으로 이탈하며 어려움을 겪었습니다.손혁 코치는 LG가 부활하기 위해선 투수들의 몸 관리와 훈련 방식 등에 변화가 필요하다고 확신합니다.손 코치는 "선수들과 많은 대화를 하면서 명확하게 지시하겠다"고 강조했습니다.새 구장 적응도 손혁 코치에게 주어진 숙제입니다.LG는 기존 잠실구장이 신축구장 건립으로 철거되면서 내년 시즌 잠실주경기장을 홈으로 씁니다.잠실주경기장은 잠실구장보다 홈플레이트부터 외야 펜스까지 거리가 짧아 상대적으로 타자 친화적인 환경이 될 전망입니다.손혁 코치는 "그동안 잠실구장에 적응해 패턴을 맞춘 투수들이 많다"며 "각 투수들의 데이터를 바탕으로 어떻게 접근해야 할지 고민하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)