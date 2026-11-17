▲ LG 트윈스 손혁 신임 투수코치가 17일 경기도 이천 LG 챔피언스 파크에서 열린 구단 마무리 캠프에서 취재진과 인터뷰하고 있다.
프로야구 LG 트윈스의 손혁 신임 퀄리티 컨트롤(QC) 및 투수 총괄 코치가 내년 시즌 투수진 운영에 대한 계획을 밝혔습니다.
손혁 코치는 오늘(17일) 경기도 이천 LG 챔피언스파크에서 진행 중인 마무리 캠프에서 취재진과 만나 LG 코치로 복귀한 배경과 새 출발에 관한 각오를 밝혔습니다.
손 코치는 "LG는 처음 선수 생활을 시작한 친정팀"이라며 "LG 유니폼을 다시 입은 건 (2000년 3월 트레이드로 이적한 뒤) 26년 만인데 어색하면서도 설렌다"고 말했습니다.
그러면서 "한화 단장직에서 물러난 뒤 LG 염경엽 감독님과 차명석 단장님의 제의가 있었고, 많은 고민 끝에 합류했다"며 "원래는 비시즌 일본의 한 구단에 합류해 스프링캠프 훈련을 함께하려고 했다"고 소개했습니다.
손 코치는 독특한 이력을 가졌습니다.
2020년 키움 히어로즈 감독을 역임한 뒤 한화 이글스 단장을 거쳐 최근 현장 코치로 돌아왔습니다.
프로야구에서 선수단 최고 책임자인 감독과 프런트 수장인 단장을 거쳐 코치를 맡은 사례는 양상문 전 한화 코치에 이어 역대 두 번째입니다.
LG행을 결심한 데에는 염 감독과 인연이 크게 작용했습니다.
손 코치는 "과거(2020년) 염경엽 감독님이 편찮으실 때 안부 차 전화를 드린 적이 있었는데, 그때 언제든 저를 부르시면 달려가겠다고 위로의 말씀을 드렸었다"며 "그때 통화 내용을 기억하시더라. 일본 구단 대신 LG로 복귀하게 된 배경"이라고 전했습니다.
염경엽 감독과 손혁 코치는 2015시즌부터 2016시즌까지 넥센 히어로즈(현 키움)에서, 2018년부터 2019년까지 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 감독과 코치로 함께 했습니다.
손 코치는 이후 2020년 키움 사령탑에 올랐고, 한화 전력 강화 코디네이터를 거쳐 2022년부터 올해까지 한화 단장으로 활동했습니다.
LG는 손 코치를 영입하기 위해 적극적으로 공을 들였습니다.
감독 시절 달았던 등번호 83번까지 준비했을 정도입니다.
그만큼 손혁 코치에게 기대가 큽니다.
2025시즌 한국시리즈에서 우승한 LG는 올 시즌 주축 투수들의 잇따른 부상으로 전력난을 겪으며 준플레이오프에서 고배를 마셨습니다.
시즌을 마친 뒤엔 대대적인 코치진 개편에 나섰습니다.
손혁 코치에게 주어진 핵심 임무는 LG 투수진 재건입니다.
손 코치는 투수들의 몸 관리와 훈련 방식에 초점을 맞추고 있습니다.
그는 "LG에 합류한 지 얼마 되지 않았는데, 다들 너무 착한 것 같다"며 "몸 상태에 따라 요령 있게 휴식을 취해야 하는데 다들 열심히 하더라"라고 말했습니다.
이어 "투수들에게 휴식의 중요성을 강조했다"며 "우리 투수들이 새 시즌에 잘 던지기 위해선 무리하게 훈련할 필요가 없다고 했다"고 전했습니다.
실제로 LG는 2026시즌 유영찬, 장현식, 송승기, 김진성 등 핵심 투수들이 줄줄이 부상으로 이탈하며 어려움을 겪었습니다.
손혁 코치는 LG가 부활하기 위해선 투수들의 몸 관리와 훈련 방식 등에 변화가 필요하다고 확신합니다.
손 코치는 "선수들과 많은 대화를 하면서 명확하게 지시하겠다"고 강조했습니다.
새 구장 적응도 손혁 코치에게 주어진 숙제입니다.
LG는 기존 잠실구장이 신축구장 건립으로 철거되면서 내년 시즌 잠실주경기장을 홈으로 씁니다.
잠실주경기장은 잠실구장보다 홈플레이트부터 외야 펜스까지 거리가 짧아 상대적으로 타자 친화적인 환경이 될 전망입니다.
손혁 코치는 "그동안 잠실구장에 적응해 패턴을 맞춘 투수들이 많다"며 "각 투수들의 데이터를 바탕으로 어떻게 접근해야 할지 고민하겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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