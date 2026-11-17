▲ 개혁신당 이준석 의원

개혁신당 이준석 의원은 오늘(17일) 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위를 막는 데 활용할 수 있는 전파 탐지 애플리케이션을 개발했다며 교육부에 시험감독관 사용 허가를 요청했습니다.이 의원은 이날 페이스북 글에서 "영국으로 출장 오는 비행기에서 교육부 장관의 답변을 보고 한숨을 내쉬었다. 시험장 주변의 핫스팟을 점검하고, 특정 연령대의 이동통신 데이터를 시험 기간에만 제한하는 방안을 생각해 봤다"며 "영국행 비행기 안에서 기획하고 코딩한 전파 탐지앱 '코리요 스캔'(KoriyoSCAN)을 개발했다"고 밝혔습니다.이 의원은 "감독관이 시험 전에 빈 교실의 블루투스·와이파이 신호를 먼저 기록하고, 수험생 진입 후 새롭게 잡히는 신호를 알려 추가 확인을 돕는다"며 "현장 성능은 아직 검증 전이지만 교육부가 이런 방향성을 신속히 검증하고, 감독관의 휴대전화 반입·사용 제한에 전파 탐지 목적의 한시적 예외를 두는 방안을 검토해 달라"고 주문했습니다.이 의원은 애플리케이션 설치 링크를 공개하며 "기내에서 만든 조잡한 도구이기 때문에 개발자 여러분이 남은 기간 오류를 줄이고 성능을 검증하는 데 힘을 보태달라"고도 요청했습니다.한편, 개혁신당 천하람 의원은 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위를 막는 데 한국전기안전공사 직원들이 보유한 열화상카메라를 활용할 수 있다는 주장과 관련, 직접 전기안전공사에 확인한 결과 '열화상카메라와 검전기로 AI 커닝을 적발할 가능성은 매우 낮다'는 답변을 받았다고 밝혔습니다.천 의원은 "초소형 카메라, 이어폰 등은 크기가 작고 발열량도 적어 옷 내부에 있을 때 열화상카메라로 식별이 어렵고, 검전기도 무선통신신호나 카메라의 존재를 식별하는 데 적합하지 않다고 한다"며 "결국 보안검색대와 금속탐지기로 전자기기 반입을 원천 차단하는 최소한의 조치가 필요하다"고 주장했습니다.그러면서 "중국 가오카오를 벤치마킹해 최소한의 안전 대책으로 금속탐지기 검사와 소지품 검사가 필요하고, 이런 대책을 마련하기 위해 수능을 연기하기 위한 것이 필요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)