▲ 17일 서울 시내 한 대형마트에 스마트안경이 전시돼 있다.
서강대학교 편입시험 합격자가 부정행위를 한 게 아니냔 의혹이 불거지자 학교 측이 조사에 나섰습니다.
서강대 입학처는 최근 온라인상에서 제기된 부정행위 의혹 당사자인 전자공학과 재학생 A 씨에 대해 조사할 예정입니다.
A 씨는 전날 교내 온라인 커뮤니티 '에브리타임'에 "부정행위는 하지 않았다"는 글을 올려 의혹을 부인했습니다.
하지만 앞서 온라인 커뮤니티에서는 서강대 전자공학과·한양대 경영학과 학사 편입에 합격한 A 씨가 편입시험 문제를 복기한 글을 두고 논란이 일었습니다.
A 씨는 서강대 자연계열 편입시험 문제와 배점, 정답 등을 모두 스스로 복기해 게시했는데, 기억에 의존해 모든 문제를 정확히 복기하는 것은 부정행위 없이 불가능하다는 지적이 나온 겁니다.
A 씨는 온라인에 게시한 글에서 "복기본은 다른 커뮤니티에서 공유된 내용을 보고 정리한 것으로, 자랑하고 싶은 마음에 부풀리고 거짓말했다"며 부정행위 의혹을 부인한 뒤 "죄송하다"고 사과했습니다.
이어 "서강대 자연계열 시험과 한양대 인문계열 시험 모두 정해진 규정대로 봤다"며 "한양대 시험 중에는 화장실에 다녀오며 감독관님께 주머니 검사와 금속탐지기로 몸 전체를 검사받았다"고 강조했습니다.
대학 본부는 당시 고사 운영 상황, 관련 자료 등을 토대로 조사에 착수할 예정입니다.
만약 A 씨의 부정행위가 확인되면 입학 취소 처분을 고려할 방침입니다.
(사진=연합뉴스)
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