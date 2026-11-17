▲ 17일 서울 시내 한 대형마트에 스마트안경이 전시돼 있다.

서강대학교 편입시험 합격자가 부정행위를 한 게 아니냔 의혹이 불거지자 학교 측이 조사에 나섰습니다.서강대 입학처는 최근 온라인상에서 제기된 부정행위 의혹 당사자인 전자공학과 재학생 A 씨에 대해 조사할 예정입니다.A 씨는 전날 교내 온라인 커뮤니티 '에브리타임'에 "부정행위는 하지 않았다"는 글을 올려 의혹을 부인했습니다.하지만 앞서 온라인 커뮤니티에서는 서강대 전자공학과·한양대 경영학과 학사 편입에 합격한 A 씨가 편입시험 문제를 복기한 글을 두고 논란이 일었습니다.A 씨는 서강대 자연계열 편입시험 문제와 배점, 정답 등을 모두 스스로 복기해 게시했는데, 기억에 의존해 모든 문제를 정확히 복기하는 것은 부정행위 없이 불가능하다는 지적이 나온 겁니다.A 씨는 온라인에 게시한 글에서 "복기본은 다른 커뮤니티에서 공유된 내용을 보고 정리한 것으로, 자랑하고 싶은 마음에 부풀리고 거짓말했다"며 부정행위 의혹을 부인한 뒤 "죄송하다"고 사과했습니다.이어 "서강대 자연계열 시험과 한양대 인문계열 시험 모두 정해진 규정대로 봤다"며 "한양대 시험 중에는 화장실에 다녀오며 감독관님께 주머니 검사와 금속탐지기로 몸 전체를 검사받았다"고 강조했습니다.대학 본부는 당시 고사 운영 상황, 관련 자료 등을 토대로 조사에 착수할 예정입니다.만약 A 씨의 부정행위가 확인되면 입학 취소 처분을 고려할 방침입니다.(사진=연합뉴스)