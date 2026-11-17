오늘(17일) 새벽 인천 영종도의 한 버스정류장에서 맨발로 서 있던 20대 남성을 경찰이 마약 투약 혐의로 체포했습니다.



인천 영종경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 20대 남성 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘 새벽 0시쯤 인천 영종구에 있는 한 버스정류장에서 신발도 신지 않은 채 서 있다가 이를 수상하게 여긴 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔습니다.



현장에 출동한 경찰은 A 씨가 들고 있던 비닐봉지에서 약물로 의심되는 물질과 주사기를 발견했습니다.



경찰은 A 씨를 현장에서 체포하고 마약 투약 여부를 조사하고 있습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 마약 투약 의심 정황과 관련해 별다른 진술을 하지 않은 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 마약류 간이시약 검사를 진행하고, 국립과학수사연구원에 정밀감정도 의뢰할 예정입니다.



경찰은 검사 결과에 따라 추가 수사와 신병 처리 여부를 결정할 방침입니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 서병욱, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)