▲ 2월 13일, 국민의힘 배현진 의원이 국회 소통관에서 당원권 정지 1년 처분 관련 기자회견을 마친 뒤 한동훈 전 대표와 함께 소통관을 나서고 있다.

이른바 한동훈 징계 조작 의혹을 제기하고 관련 자료 공개를 예고했던 국민의힘 황경성 윤리위원이 친한(친한동훈)계 배현진 의원에 대한 징계도 조작됐다고 주장하면서 관련 근거를 먼저 배포했습니다.황 윤리위원은 이날 한 의원 등에 대한 징계 조작 의혹 자료 공개는 추후에 진행하겠다면서 이같이 밝혔습니다.황 윤리위원 측이 언론에 배포한 자료는 윤리위가 2월 13일 배 의원에 당원권 자격 정지 1년의 징계를 내렸을 때 결정 당일을 포함해 그 때까지 윤민우 윤리위원장이 외부 인사인 최모 교수와 주고받은 텔레그램 메시지 및 이메일입니다.최 교수는 장 대표와 가까운 사이로 알려졌으며, 황 윤리위원을 윤리위에 추천한 인사이기도 합니다.텔레그램 내용을 보면 윤 위원장은 배 의원에 대한 징계를 결정했던 당일 회의 때 최 교수로부터 '배현진 1년' 등이라고 적힌 메시지를 받고 '네'라고 답했습니다.당시 윤리위는 실제로 배 의원에게 그대로 징계를 결정했습니다.윤 위원장은 또 이메일로 최 교수와 배 의원 징계 결정문 수정안 등을 공유하며 텔레그램으로 '보내드렸습니다.전부 그대로 반영했습니다' 등 메시지를 보냈습니다.최 교수는 "대표님과 상의했구요. 의견이 있으면 말씀드릴게요", "대표님도 좀 지원하고 '한떨거지들' 버릇도 고치고요" 등의 메시지를 보냈고, 윤 위원장은 "시간이 지나면 승리할 거다"라고 답하기도 했습니다.황 윤리위원은 "증거를 살펴보고 당사자들의 사실관계 인정 등을 종합하면 징계는 그 절차와 결정 과정, 징계 수위, 결정문 작성, 보도자료 등이 외부에 의해 하명으로 전달돼 조작된 결정이므로 취소돼야 마땅하다"고 밝혔습니다.그러면서 한 의원 제명 징계 및 진종오 등 친한(친한동훈)계 의원들에 대한 징계 조작 주장에 대한 근거를 이날 공개하지 않은 것에 대해 "이를 맨 나중에 공개하는 것은 현재 당의 최종 결정권자인 장 대표가 조기에 이 사건을 정치적 결단을 통해 잘 해결하기를 바라며 시간을 드리려는 이유이기도 하다"고 압박했습니다.친한계는 황 윤리위원의 증거 자료 공개에 한 의원과 친한계 의원들에 대한 징계는 무효화하고 장 대표도 책임을 져야 한다고 목소리를 높였습니다.정성국 의원은 채널A 유튜브에서 "장 대표가 윤리위 결정에 개입했다는 정황이 나오면 이 부분에 대해서는 분명히 정치적 책임을 져야 한다"며 "본인이 윤리위원회는 독립기구이기 때문에 본인이 관여할 수 없다고 무수히 이야기했지 않았냐"고 말했습니다.최근 한 의원과 접점을 늘리고 있는 5선 윤상현 의원도 YTN라디오에서 "(징계 조작이) 진실이라면 정당 민주주의의 근간을 해치는 것"이라며 "징계 형량을 제시한 증거 자료가 있다면 (장 대표가 대표직 유지도) 힘들어지지 않을까"라고 언급했습니다.이와 관련, 박충권 수석대변인은 기자들과 만난 자리에서 "우리 당이 대여 투쟁과 정부 여당 견제와 악법을 저지하기 위한 모든 노력을 하고 있는데, '살라미 식'으로 그 동력을 떨어뜨리는 행위는 상당히 부적절하다"며 "조작 징계 프레임을 사용해 지도부를 흔드는 건데, 이런 엄중한 시국에 그런 행위가 적절하느냐"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)