▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 이른바 '조작기소 특검법' 공포안이 국무회의를 통과한 것과 관련해 "교과서에 없던 치외법권 대통령이 생겼다"며 작심 비판했습니다.오 시장은 오늘(17일) 페이스북에 올린 글에서 "초등학교 사회 시간에 아이들은 '모든 국민은 법 앞에 평등하다'고 배우는데, 오늘 그 '모든 국민'에서 이재명 대통령 한 사람이 빠졌다"며 이같이 밝혔습니다.조작기소 특검법은 윤석열 정부 당시 검찰·국가정보원·감사원 등 국가기관이 야당이던 민주당과 정치적 반대 세력을 상대로 조작 수사·기소를 벌였다는 의혹을 규명하기 위한 내용을 담고 있습니다.이에 대해 오 시장은 "이재명 대통령은 대장동, 쌍방울 대북송금 등 여러 사건의 피고인"이라며 "그 재판들은 대통령 취임 이후 멈춰 서 있다"고 말했습니다.이어 "이 특검은 그 사건들의 수사와 기소가 '조작'이었는지 다시 파헤치겠다고 한다"며 "법원이 유무죄를 가리기도 전에, 피고인이 특검을 임명해 자기 사건을 수사한 검찰을 거꾸로 수사하는 셈"이라고 지적했습니다.오세훈 시장은 "불소추특권으로는 모자랐느냐"며 "헌법이 쥐여 준 방패 뒤에 숨은 것도 부족해, 이제는 자기를 기소한 검찰을 거꾸로 겨눌 특검까지 손에 넣었다"고 말했습니다.그러면서 "오늘 대한민국에는 제 나라 법이 닿지 않는 치외법권 대통령이 탄생했다"고 꼬집었습니다.오세훈 시장은 "그러는 동안 국민의 삶은 뒷전으로 밀렸다. 학교 시험장까지 번진 인공지능(AI) 부정행위 우려에 국민들 혼란이 깊어지고 민생 불안은 끝이 보이지 않는데, 이 정부가 가장 먼저 챙긴 것은 대통령의 재판이었다"며 "국정이 대통령 한 사람의 재판에 멈춰 선 현실이 개탄스럽다"고 토로했습니다.오 시장은 "우리 부모 세대는 가진 것 하나 없어도 '법은 누구에게나 똑같다'는 말 하나를 믿고 자식을 키웠다"며 "그 믿음으로 이 나라는 가난과 독재의 시간을 건너왔다"고 했습니다.그러면서 "역사는 오늘을 대한민국 민주주의가 한 사람의 재판 앞에 무릎 꿇은 날로 적을 것이고, 그 치욕의 기록 맨 앞줄에 이재명 정부의 이름이 새겨질 것"이라며 "민주주의를 욕보인 죄는 결코 용서받지 못할 것"이라고 강조했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)