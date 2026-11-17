삼성 라이온즈 선수들이 오늘(17일) 에버랜드를 찾아 팬들과 특별한 하루를 보냈습니다.



지난 3월 강민호가 내걸었던 우승 공약을 지키기 위해 마련된 행사로, 선수들은 팬들의 뜨거운 환호 속에 카퍼레이드를 펼치고 팬미팅과 놀이기구 탑승 등 다양한 시간을 함께했는데요.



삼성 선수들과 팬들의 색다른 에버랜드 나들이를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(취재 : 배정훈 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 이상학 / 제작 : 스포츠취재부)