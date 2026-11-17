우승 공약 지키러 에버랜드 갔는데…강민호에게 닥친 뜻밖의 시련(?)
삼성 라이온즈 선수들이 오늘(17일) 에버랜드를 찾아 팬들과 특별한 하루를 보냈습니다.
지난 3월 강민호가 내걸었던 우승 공약을 지키기 위해 마련된 행사로, 선수들은 팬들의 뜨거운 환호 속에 카퍼레이드를 펼치고 팬미팅과 놀이기구 탑승 등 다양한 시간을 함께했는데요.
삼성 선수들과 팬들의 색다른 에버랜드 나들이를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(취재 : 배정훈 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 이상학 / 제작 : 스포츠취재부)
지난 3월 강민호가 내걸었던 우승 공약을 지키기 위해 마련된 행사로, 선수들은 팬들의 뜨거운 환호 속에 카퍼레이드를 펼치고 팬미팅과 놀이기구 탑승 등 다양한 시간을 함께했는데요.
삼성 선수들과 팬들의 색다른 에버랜드 나들이를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
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