최근 건국대에서 치러진 법학적성시험(LEET) 모의고사에서 초소형 카메라를 활용한 부정행위 의심 학생이 적발돼 학교 측이 조사에 나섰습니다.



건국대 관계자 등에 따르면 지난 5일 열린 총장배 법학적성시험 모의고사 '리트왕 선발대회'에서 감독관이 한 학생의 부정행위 의심 정황을 포착했습니다.



해당 대회는 로스쿨 진학을 준비하는 재학생들의 실전 감각을 높이기 위해 건국대 로스쿨준비반 등이 주관해 개최하는 교내 경시대회로, 입상자에게는 총장 표창과 상품 등이 수여됩니다.



대회 당시 감독관은 해당 학생이 착용한 목걸이에서 불빛이 반복적으로 깜빡이는 것을 발견해 확인에 나섰고, 즉시 시험장에서 퇴장 조치한 것으로 전해졌습니다.



건국대 측은 "시험 과정에서 부정행위로 의심되는 정황이 발생해 현재 구체적인 사실관계를 조사하고 있다"고 밝혔습니다.



이어 "아직 조사가 진행 중이라 외부로 확정적으로 밝힐 수 있는 부분은 없지만, 조사가 마무리돼 부정행위가 최종 확인된다면 학칙과 규정에 따라 엄정하게 조치할 예정"이라고 덧붙였습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)