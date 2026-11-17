제주를 경유해 차 봉지로 위장한 필로폰을 밀반입하고 국내 유통한 중국인 조직과 투약자들이 추가 검거됐습니다.



제주경찰청은 마약류관리법 위반 혐의로 중국인 조직책과 투약자 27명을 추가 검거하고 이 중 21명을 구속했습니다.



경찰은 지난해 10월 24일 제주국제공항을 통해 차 봉지로 위장한 필로폰 1천141ｇ, 시가 7억 9천여만 원 상당을 노란색 여행용 가방에 넣어 몰래 들여와 국내 유통하려 한 30대 중국인 A 씨를 검거해 송치했습니다.



당시 A 씨는 제주에 입국한 뒤 SNS에 고액 아르바이트 광고 글을 올려 서울까지 물건을 옮겨줄 한국인 전달자를 물색해 국내 운반책에게 전달하려 했습니다.



하지만 일당을 받고 A 씨로부터 물건을 받은 20대 한국인이 폭발물이 든 것으로 의심해 경찰에 신고하면서 범행이 발각됐습니다.



경찰은 이어 밀수·공급·판매·투약으로 이어지는 치밀한 점조직 형태의 유통 경로를 확인하고 전국으로 수사를 확대한 결과, 지난 1월 배송책과 판매책 12명을 검거한 후 이번에 추가로 27명을 검거했습니다.



이로써 A 씨 검거 이후 지난 1년간 중국인 밀수 조직원과 국내 공급 총책 등 5명, 판매책 10명, 마약 투약 사범 24명 등 총 39명이 검거됐습니다.



경찰 조사 결과 해외 총책의 지시를 받은 공범들은 SNS를 통해 아르바이트 형식으로 운반책 등을 모집한 뒤, 필로폰을 골목길 등 곳곳에 숨겨두고 이를 찾아가도록 하는 이른바 '던지기 수법'으로 유통한 것으로 드러났습니다.



경찰은 이미 필로폰 3천416ｇ이 추가로 유통된 사실도 확인했습니다.



경찰은 제주공항을 통한 외국인 범죄조직의 필로폰 반입 시도가 확인됨에 따라 감시를 강화하기로 했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)