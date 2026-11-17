올해 세무사 시험 수석 합격자가 AI 안경을 사용해 고득점을 얻은 사건과 관련해, 다른 국가시험에서도 AI 부정행위가 의심된다는 글이 연이어 올라오고 있습니다.



지금 입길에 오르고 있는 문제의 시험은 지난 6월 20일 치러진 2026년도 법원사무직렬 9급 공개경쟁채용입니다.



오늘(17일)과 그제(15일) 한 온라인 인터넷 게시판엔 '법원직 9급도 AI 안경 논란'이란 제목의 글이 잇따라 올라왔습니다.



글쓴이는 "난이도가 역대급이었는데 단기 고득점자가 유례없이 속출했다고 한다"며 "현직, 합격생, 수험생 모두 AI 안경을 의심"하고 있다고 썼습니다.



지난해 대비 높은 난이도임을 고려하면, 법원사무 전국 합격선 70점이 말이 되지 않는 수치란 주장도 나왔습니다.



"수험생들이랑 현직들이 난이도에 비해 커트라인이 너무 높다고 말이 나온 상황"이라면서 세무사 시험 부정행위 사건 이후 의심이 더욱 증폭된 상황이라고도 덧붙였습니다.



이뿐 아니라, 수험기간 "6개월, 8개월 등 단기 수험생들이 압도적인 고득점 점수로 합격"한 정황도 있다며 이는 "물리적으로 불가능해 올해 떨어진 수험생들이 불타오르고 있다"는 취지의 글도 있었습니다.



누리꾼들은 해당 글을 두곤 "고발이 필요하다" "시험 감독이 부실했다"는 취지의 날 선 반응을 내보였습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)