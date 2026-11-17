▲ 현관문 잠금장치 (기사와 관련 없는 자료 사진)

부산에서 20대 여성이 혼자 사는 집에 비밀번호를 누르고 무단 침입한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.부산 금정경찰서는 주거침입과 스토킹처벌법 위반 혐의로 30대 남성 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 17일 밝혔습니다.A 씨는 지난 11일 오후 3시 4분쯤 부산 금정구의 한 원룸 건물에서 20대 여성 B 씨가 거주하는 집 현관문의 비밀번호를 누르고 무단 침입한 혐의를 받습니다.당시 집 안에 있던 B 씨가 누구냐고 묻자 A 씨는 그대로 달아났습니다.A 씨는 비밀번호 잠금장치에 남은 손가락 흔적으로 비밀번호를 유추했다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.A 씨는 이전에 해당 오피스텔에 여러 차례 침입한 정황도 확인됐습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨의 이동 경로를 추적하며 피해자 주거지 주변을 수색하다가 같은 날 오후 11시 17분쯤 인근 건물에서 A 씨를 발견해 긴급체포했습니다.경찰은 A 씨에 대해 구속영장을 신청했으나, 법원은 긴급체포의 적법성에 의문을 표하고, 증거인멸 및 도주 우려가 없다는 이유로 영장을 기각했습니다.A 씨가 범행 장소 인근에 거주하는 것으로 알려졌고, B 씨는 불안감을 호소하다가 결국 다른 지역으로 거처를 옮긴 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨에 대해 접근금지 등 잠정조치를 신청하고 구체적인 범행 경위 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)