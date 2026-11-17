대전의 한 아파트 주차장. 일렬로 주차된 차들의 뒷유리창이 산산조각 나는 사건이 발생했습니다. 차량 내부가 훤히 들여다보일 정도로 유리창이 깨졌습니다. 피해 차량만 무려 11대에 달했는데요.



알고 보니 아파트에 거주하는 60대 남성이 쇠막대를 휘둘러 주차된 차들의 유리창을 잇달아 파손한 겁니다. 유리창이 깨지는 소리를 듣고 달려온 관리사무소 직원이 남성을 제지하면서 추가 피해를 막을 수 있었습니다.



대체 남성은 왜 주차된 차량을 무차별적으로 파손한 걸까요.



(취재 : 김희정, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 모닝와이드 3부)