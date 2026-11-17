▲ 돌파 타이밍 잡는 엠비드

미국프로농구(NBA) 필라델피아 세븐티식서스가 르브론 제임스의 공백에도 개인 시즌 최다 득점을 올린 조엘 엠비드를 앞세워 브루클린 네츠를 제압했습니다.필라델피아는 오늘(17일) 미국 뉴욕 브루클린의 바클레이스 센터에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 브루클린과 원정 경기에서 135-123으로 이겼습니다.엠비드가 시즌 최다인 37점을 넣었고, 제일런 브라운은 시즌 최다 타이인 31점에 13리바운드를 올렸습니다.타이리스 맥시도 24점 9어시스트로 힘을 보탰습니다.제임스는 휴식 차원에서 이날 뛰지 않았습니다.필라델피아는 올 시즌 제임스가 결장한 4경기에서 모두 이겼습니다.엠비드는 1쿼터에만 13점을 몰아넣는 등 전반에만 24점을 올렸고, 필라델피아는 전반을 78-59로 앞서며 마쳤습니다.후반 맹렬하게 추격한 브루클린은 4쿼터 초반 줄리어스 랜들의 3점으로 106-101까지 따라붙었지만 거기까지였습니다.이번에도 엠비드가 해결사로 나섰습니다.연이어 6점을 뽑아내며 두 자릿수 격차를 만들었습니다.브루클린이 다시 4점 차로 따라붙은 종료 51초 전에도 엠비드가 3점을 꽂아 승리에 쐐기를 박았습니다.엠비드는 어제 인디애나 페이서스전에는 결장했습니다.(사진=연합뉴스)