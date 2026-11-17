국제통화기금 IMF가 한국의 올해와 내년 경제 성장률 전망치를 한 달 만에 큰 폭으로 올려 잡으면서 2년 연속 3%대 성장을 전망했습니다.



AI 호황으로 반도체 수출이 사상 최대를 기록하면서 성장률이 올해 4%에 육박하고 내년에도 3%대를 기록할 것으로 봤습니다.



다만 물가가 목표치를 웃돌 것이라고 예상하며 추가 통화·재정 긴축을 주문했습니다.



오늘(17일) 재정경제부에 따르면 IMF 연례협의단은 지난 3일부터 한 연례협의를 바탕으로 이런 내용을 담은 '2026년 연례협의 결과'를 발표했습니다.



협의단은 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 지난해 1.1%에서 올해 3.9%로 급등할 것으로 전망했습니다.



이는 IMF가 지난달 13일 '10월 세계경제전망'(WEO)에서 제시한 3.3%보다 0.6%포인트 높습니다.



7월 수정 전망(2.6%)과 비교하면 넉 달 새 1.3%p 높아졌습니다.



올해 전망치는 지난해 성장률보다 2.8%p 높은 수준입니다.



내년 성장률 전망치도 2.8%에서 3.3%로 0.5%포인트 올렸습니다.



7월 전망치(2.5%)와 비교하면 0.8%p 높습니다.



협의단은 올해 성장률 상승 요인으로 첨단기술 산업 수출 급증, 투자 반등, 견조한 소비를 지목했습니다.



내년에는 첨단기술 산업의 소득 증가가 소비로 확산하고 AI 전환을 가속하기 위한 투자가 본격화하면서 견조한 성장세를 이어갈 것으로 봤습니다.



이 투자는 중기적으로 잠재성장률을 높이는 데 기여할 것이라고 말했습니다.



물가 상승률은 올해 2.7%, 내년 2.3%로 목표치(2%)를 웃돌 것으로 전망했습니다.



이는 지난달 전망과 같습니다.



당국의 대응(석유 최고가격제 등)으로 에너지 가격 상승에 따른 물가 압력이 일부 완화됐지만, 내수 회복세가 강해지고 있다는 점이 전망 배경입니다.



협의단은 다만 경제 전망을 둘러싼 불확실성이 높은 가운데 성장의 하방 리스크가 우세하다고 진단했습니다.



특정 부문에 집중되는 위험을 완화할 수 있도록 단기 거시경제정책의 긴축 기조를 세심하게 조율해야 한다고 권고했습니다.



물가 상승 압력 고착화 방지를 위해 추가 통화 긴축이 적절하다고 봤습니다.



취약 가계와 기업을 대상으로 한 선별적 지원을 유지하면서도 다소 긴축적인 재정 기조를 운용하는 것이 총수요 압력을 억제하는 데 도움이 될 것이라고 조언했습니다.



협의단은 재정 안정화 수단으로 '미래대응기금'을 신설하는 것은 "환영할 만한 일"이라며, 향후 재정 정책의 경기 대응성을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대했습니다.



환율 유연성이 대외 충격을 흡수하는 핵심 기제로 유지돼야 하며, 외환시장 개입은 무질서한 시장 상황을 막는 경우에 제한적으로 이뤄져야 한다고 조언했습니다.



협의단은 주택시장 압력 억제, 투자자 보호 강화 등 당국의 선제적 조치가 금융 안정 유지에 기여했다고 평가했습니다.



IMF 협의단은 AI 호황의 성장 효과를 경제 전반으로 확산하기 위한 구조 개혁도 촉구했습니다.



급속한 인구 고령화, 지역 불균형 심화, 기업·근로자 간 불균등한 생산성 향상 등에 대응해야 한다는 것입니다.



구체적으로는 경제활동참가율 제고, 근로 형태 간 임금 격차 완화, 사회안전망 확충으로 가계 소득과 소비를 늘려야 한다고 제언했습니다.



지역 성장 거점 육성과 비수도권 생산성 제고를 위한 공공투자 등으로 AI 도입·확산을 지원하고, 대외 수요처 다변화와 재생에너지 전환을 지속해야 한다고도 조언했습니다.



코린 들레샤 IMF 협의단장은 "당국의 경제 성장 전략이 지역 균형 발전 등을 통해 오랜 구조적 과제들을 해결하는 데 중점을 두고 있는 점을 환영한다"며 "IMF 이사회는 내년 1월 연례협의 보고서를 논의할 예정"이라고 밝혔습니다.