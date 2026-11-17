▲ 송경호 전 서울중앙지검장

이른바 조작기소 특검법안이 오늘(17일) 국무회의를 통과하자 이 법안에 의해 수사선상에 오르게 되는 전직 검사장들이 위헌적 법률이라고 반발하며 법적 대응을 예고했습니다.서울중앙지검장을 지낸 송경호 전 검사장과 수원지검장 출신인 홍승욱·김유철·신봉수 전 검사장은 이날 입장문을 내고 "공소취소 특검법은 형사사법 시스템을 근본적으로 훼손하는 위헌 법률"이라고 주장했습니다.이어 "올해 4월부터 국정조사와 '검찰인권존중미래위원회', 진상조사단 등 활동이 진행됐다"며 "이런 일련의 시도는 별다른 성과를 거두지 못했고 오히려 역설적으로 해당 사건에 대한 수사·재판 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 확인시켜줬을 뿐"이라고 강조했습니다.그러면서 "정부와 여당이 근거 없는 주장을 되풀이하며 특검법을 제정했다"며 "법률 명칭과 내용, 제정 경위 등에 비춰볼 때 정치적 목적 아래 제정됐다는 점을 부인하기 어렵다"고 지적했습니다.송 전 검사장 등은 이 대통령이 자신이 수사와 재판 대상인 사건들에 대해 수사할 특검을 직접 임명하는 점, 대통령이 사건 처리 상황을 보고받도록 정해 수사의 밀행성을 침해하는 점, 수사권을 박탈당한 검사의 수사 기능을 특검 수사에서만 부활시킨 점 등을 특검법의 문제로 지적했습니다.또 "이처럼 이 법률은 일일이 열거하기 어려울 정도로 위헌적인 내용을 다수 포함하고 있으며, 이를 종합하면 이 법률은 결국 현직 대통령을 비롯한 특정 대상자들의 공소 취소 또는 이에 준하는 결과를 얻으려는 일관된 목적에 따른 것으로 볼 수밖에 없다"고 했습니다.이어 "헌법과 법률이 마련한 사법제도의 틀 안에서 필요한 헌법적, 법적 조치를 강구할 것"이라며 법률의 위헌 여부를 묻고 특검 수사의 권한과 적법성을 다투는 등 적극적으로 대응하겠다고 밝혔습니다.입장문에 이름을 올린 전 검사장들은 윤석열 정부 검찰에 재직하면서 대장동·위례신도시·백현동 개발 비리, 쌍방울 대북송금 사건, 성남FC 불법 후원금 사건 등 이재명 대통령 관련 수사를 지휘했던 인물로, 이번 특검 수사가 시작되면 수사선상에 오를 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)