▲ 충남도청

최근 천안에서 발달장애 아동이 숨지는 사건이 연이어 발생하자, 충남도가 지역 내 발달장애 아동 가정을 전수조사하는 등 긴급 대책 마련에 나섰습니다.충청남도는 오늘(17일) 고위험 발달장애 아동 돌봄 체계 개편안을 발표하고, 지역 내 돌봄 공백을 메우기 위한 맞춤형 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다.앞서 지난 8월 천안의 한 교회에서 11살 발달장애 아동이 목사와 외할머니 등의 학대로 숨진 데 이어, 지난 12일에는 천안시 서북구의 한 아파트에서 발달장애 아들이 숨진 채 발견돼 친어머니가 수사를 받고 있습니다.반복되는 비극을 막기 위해 충남도는 19세 이하 발달장애 자녀를 둔 도내 4천22가구를 대상으로 대대적인 전수조사에 돌입합니다.지자체 공무원과 전문가들이 직접 가정을 찾아 생활 실태와 위험 요인을 파악하고, 위기 가구로 판별될 경우 즉각적인 분리 조치와 함께 양육·심리 치료 등을 지원할 방침입니다.또, 폐쇄된 아동복지시설 등을 장애 아동 전용 단기 거주시설로 전환하고 최중증 발달장애 아동에게 맞춤형 24시간 돌봄과 일상생활 훈련을 제공하는 전담기관 설치도 추진합니다.이와 함께 발달장애인 거주 비율이 높은 천안과 아산, 서산, 당진 등 4개 시에는 방과 후 돌봄을 제공하는 거점 기관 4곳을 새롭게 지정하기로 했습니다.현재 충남 지역의 발달장애 아동은 4천여 명으로, 지난 2021년 2천997명보다 34%가량 늘었습니다.(사진=충남도 제공, 연합뉴스)