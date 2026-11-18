⚡ 스프 핵심요약



유머로 승화한 개미들의 애환 '가즈아 법당': 불상 자리에 주식 차트를 걸어두고 상승(빨간 승복)과 하락(파란 승복)을 빌며 절하거나 '손절 작두'로 마음을 다스리는 이색 메타버스 공간에 하루 수천 명의 투자자가 몰리고 있습니다.



채팅 없는 침묵과 추모의 가상 공간 확산: 누적 방문자 150만 명을 돌파한 채팅 없는 온라인 사찰 '산사'를 비롯해 가상 성당 '인피스', 산티아고 순례길, 반려동물 추모 '별꾹', 고인 추모 '하늘정원' 등 540여 개의 소규모 테마 공간이 자생적으로 확산 중입니다.



초연결 피로 시대의 새로운 연대 방식: 대기업 주도의 거대 플랫폼이 시들해진 자리에, 말 걸기나 감정 소모 없이 익명의 타인과 나란히 머물며 '혼자가 아니다'라는 감각과 위로를 얻는 개인 제작 메타버스가 안착하고 있습니다.

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권영채 | 비디오머그 인턴

여기는 이제 주식 손실을 보신 분들이 계좌의 명복을 빈다고 채팅을 남겨주신..

01. 불상 대신 주식 차트 '가즈아 법당'

엄진섭 | '가즈아 법당' 개발자

처음에 유행하는 온라인 산사가 있잖아요. 사람들이 메타버스 안에서 불상 앞에서 절하는 걸 제가 한번 보고 불상 자리에 한 번 주식 차트를 걸어보면 웃기겠다 싶어서 처음에 만들게 되었고요.

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'가즈아 법당' 이용자

장난으로 시작했는데 계속 절을 하다 보니까 속으로는 진심으로 진짜 이제 좀 올라가자, 올라가자 좀 떡상하자 하는 마음이 들더라고요. 차트 앞에서 할 수 있는 게 절밖에 없다는 그런 설정 자체가 지금 제 심정을 잘 보여주는 것 같아요.

엄진섭 | '가즈아 법당' 개발자

주말에 실제로 천도재를 하니까 월요일에 삼성전자 주가가 오르기도 하더라고요. 그래서 진짜 이거 천도재 때문에 오른 거냐고 하는 반응들도 재미있었고요.

'가즈아 법당' 이용자

손절 작두라는 게 있거든요. 종목 이름을 넣으면 작두가 잘라줘요. 그거를 보는데 과감하더라고요. 저는 아직 손절을 못하고 있어서 더 마음이 아프고 약간 뜨끔하기도 했습니다.

02. 채팅 없는 절 '산사'..기도하는 성당 '인피스'

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박진원 | '산사' 개발자

이상한 행동들이 있을 수도 있고 의미가 변질될 수도 있다고 생각을 했어요. 그래서 채팅을 없애자라고 과감하게 선택을 했고 오히려 그렇게 선택을 하니까 채팅이 없는 게 더 좋다는 얘기들도 많더라고요. 사람들도 많이 조용히 있고 싶구나라는 걸 느껴서..

박진원 | '산사' 개발자

요즘은 너무 인기가 많아져서 제가 쉬지를 못하고 있거든요. 오히려 쉬려고 만들었는데 쉬지는 못하고 있는 아이러니한 상황입니다.

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03. 순례길부터 반려동물 추모까지 540여 개의 공간

오하경 | 비디오머그 인턴

본인 강아지가 있으면 강아지를 쓰다듬을 수도 있고 산책할 수 있는 공간입니다.

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04. 모르는 이가 건네는 위로

메타버스 이용자

일단 취준생이다 보니까 혼자 고립되어 있는 시간이 많았는데, 산사에서 다른 사람들이 다 같이 절을 하는 모습을 보니까 고민을 가지고 있는 사람들이 많구나라는 생각이 들면서 위로도 많이 받았고요.

박진원 | '산사' 개발자

누가 시킨 적도 없고 채팅도 없는데 동그랗게 모여서 춤을 춘다든지 일렬로 서서 절을 한다든지, 혼자 하는 경험이 아니라 여럿이 같이 하는 경험에 집중을 하시더라고요.

엄진섭 | '가즈아 법당' 개발자

실제로 법당에서 참회하는 것처럼 그런 기능들이 좀 있는데 솔직히 웃자고 만든 기능인데 사람들이 진짜로 마음을 털어놓는 공간이 된 것 같아서.

05. 메타버스는 왜 '위로의 공간'으로 돌아왔나

메타버스 이용자

다들 열심히 하고 있고, 너무 힘들면 잠깐 쉬어가도 되니까 너무 불안해하지 않아도 괜찮다고 말해주고 싶어요.

Deep Dive Q&A

여기는 법당입니다. 그런데 불상이 있어야 할 자리에 주식 차트가 걸려 있습니다. 비디오머그 인턴 네 명이 이 법당의 동자승이 돼 봤습니다. 주가 상승을 빌면 빨간색, 주가 하락을 빌면 파란색 승복을 입고 절을 합니다.법당 한쪽에선 전투가 이루어지는데 매수군과 매도군의 호가 전쟁입니다. 웃자고 만든 것 같은 이 공간에 하루 수천 명이 들어옵니다. 채팅도 없는 온라인 산사에 모여 절을 하고 가상 성당에선 촛불을 켭니다. 이름도 얼굴도 모르는 사람들은 대체 왜 이런 화면 속 공간에 모이는 걸까요?시작은 장난이었습니다.주식 커뮤니티에서 돌던 밈들을 법당 안으로 그대로 옮겨왔습니다. 대표 콘텐츠는 '롱숏 기도 대결'. 오르는 걸 바라는 사람과 내리는 걸 바라는 사람이 같은 차트 앞에서 서로 반대의 소원을 빕니다. 웃자고 시작한 절이지만, 하다 보면 진심이 됩니다.소원등에 '물린 거 탈출하게 해주세요'라고 적어 올리는데, 최근엔 '삼성전자 희생 개미 합동 천도재'도 열렸습니다.가즈아 법당 누적 방문자는 약 3만 5천 명, 하루 평균 5~6천 명으로 많은 날엔 1만 명 넘게 들어옵니다. 사람이 가장 몰리는 날은 역시 주식 시장이 크게 흔들리는 날입니다.가즈아 법당이 아이디어를 얻은 곳, 이번엔 온라인 사찰 '산사'로 자리를 옮겼습니다. 향을 올리고 108번뇌를 없애주는 염주를 돌릴 수도 있습니다. 취업 준비생인 개발자 박진원 씨는 어릴 때 자주 갔던 기억을 떠올리며 이 공간을 만들었습니다. 다만 가즈아 법당과 달리 채팅창이 없습니다.서로 이야기를 나눌 수도 없지만 공개 열흘 정도 만에 누적 방문자가 150만 명을 넘어섰습니다.비슷한 공간은 다른 종교에도 생겼습니다. 가상 성당 '인피스(InPeace)'. 명동성당부터 바티칸의 성 베드로 대성당까지 골라 들어갈 수 있고 해외 접속자가 많아 언어도 고를 수 있습니다. 함께 기도하고, 묵주를 돌리고, 게임도 할 수 있습니다.이런 가상 공간은 500여 개. 온라인 독서실, 헬스장, 성당, 갓바위까지 지금도 실시간으로 늘고 있습니다. 켜두기만 하면 아바타가 스페인 산티아고 순례길을 걷고, 기도 공간 '온라인 갓바위'는 접속자가 너무 많아 화면이 제대로 뜨지 않을 정도입니다.분위기가 전혀 다른 공간도 있습니다. 반려동물을 위한 공간 '별꾹'. 광장 게시판에는 반려동물 사진과 이야기가 올라오고 실종견을 찾는 전단도 붙어 있습니다.사람을 추모하는 공간, '하늘정원'도 있습니다. 가족이 남긴 글 옆에 모르는 사람들이 꽃을 놓고 갑니다. 혼자 조용히 간직하고 싶으면 비공개로, 슬픔을 나누고 싶으면 공개로. 기억하는 방식도 각자 고릅니다.웃기는 법당부터 추모 공간까지, 목적은 다르지만 닮은 점이 하나 있습니다. 이름도 얼굴도 모르는 사람들이 같은 공간에 머문다는 겁니다.말을 걸 수는 없지만, 모여서 원을 그리며 춤을 추고 일렬로 서서 함께 절을 올립니다.웃자고 만든 기능은 진짜 마음을 털어놓는 장치가 되기도 했습니다. 가까운 사람에게도 하기 어려웠던 말을 모르는 사람이라 꺼낼 수 있었던 겁니다.몇 년 전까지 메타버스는 대기업이 만든 거대한 가상 도시였습니다. 그런데 지금은 그저 개인들이 만든 작은 방 하나입니다. 산사에서 조용히 절하는 동자승, 가상 성당에 켜진 촛불, 차트 앞에 모인 개미들, 그리고 누군가의 추모 공간에 놓인 꽃 한 송이.잠시 멈출 수 있는 시간, 나만의 방식으로 마음을 표현할 수 있는 곳, 그리고 누군가 곁에 있다는 감각. 화면 속 세상은 가짜지만 사람들은 진짜 위로와 공감을 얻고 있습니다.A1. 과거 대기업 메타버스가 화려한 그래픽과 상업적 거래, 복잡한 소셜 네트워킹을 강조한 거대 가상 도시였다면, 최근 부상한 메타버스는 개인 개발자가 만든 소규모 단일 목적형 '작은 방'에 가깝습니다. 특히 채팅창을 아예 없애거나 익명성을 극대화하여 감정 소모와 소통 피로감을 제거하고, 유머(주식 손실 위로)·침묵·추모 등 현대인의 구체적인 심리적 결핍을 해소하는 데 집중했다는 점이 결정적 차이입니다.A2. 취업난이나 경제적 손실 등으로 고립감을 느끼면서도 현실의 지인들에게는 속마음을 털어놓기 어려운 현대인들이, '말을 섞어야 하는 부담' 없이 타인의 존재감만을 공유하는 느슨한 연대를 원했기 때문입니다. 채팅이 차단된 공간에서 익명의 이용자들이 일렬로 함께 절을 하거나 둥글게 모여 움직이는 행위는, 개인의 고립감을 해소하고 "나만 힘든 것이 아니며 누군가 곁에 함께 있다"는 심리적 안정과 위로를 제공합니다.