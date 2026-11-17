이미지 확대하기

▲ 총책 검거 모습과 자택 압수품

텔레그램을 기반으로 100억 원이 넘는 온라인 물품 판매 사기 범행을 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.부산경찰청 사이버범죄수사과는 사기, 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법 등 위반 혐의로 20대 남성 A 씨 등 2개 사기 조직 일당 131명을 검거해 이 중 26명을 구속 송치했습니다.A 씨 등은 2024년 7월부터 올해 8월까지 텔레그램 단체방을 기반으로 사이버사기 범죄조직을 결성한 뒤 중고 거래 사이트 등을 통해 차량과 공연 티켓 판매 등을 미끼로 4천700여 명으로부터 148억 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.A 씨 일당은 계좌모집책, 유인책, 자금세탁 등 역할을 나눈 세부 조직을 꾸린 뒤 가입자가 1천100명에 이르는 텔레그램 대화방에서 관련 정보를 주고받으며 범행을 저질렀습니다.주로 중고 거래 사이트에 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키), BTS 등 아이돌 공연 티켓, 중고차 등 전국적으로 인기가 있는 물품과 여러 중고 물품을 판매한다는 글을 올린 뒤 돈을 받으면 잠적했습니다.공연 티켓으로 사기 범행을 벌일 때는 허위로 만든 사업자등록증까지 내세워 피해자들을 안심시켰습니다.또 중고차 딜러 사이트의 고급 차량 게시글을 중고거래 사이트에 다시 올린 뒤 피해자가 연락하면 딜러에게는 '지인이 차를 보러 간다'고 속이고, 피해자에게는 '차가 딜러 매장에 있다'는 식으로 양쪽을 모두 속여 돈을 챙겼습니다.물품 사기 피해금은 대포 계좌로 받았습니다.계좌모집책은 포털사이트에 대출 관련 광고를 올린 뒤 이를 보고 접속한 대출 희망자 6천89명이 입력한 정보를 토대로 당사자들에게 연락해 거래 실적이 필요하다고 속이는 수법으로 계좌 제공을 요구했습니다.A 씨 일당은 불법 도박사이트와 가상화폐 '테더'를 이용해 자금을 세탁했습니다.특히 서울 시내에 대입 미술학원까지 운영하면서 테더 판매상으로 활동했습니다.경찰은 범죄 수익금 7억 3천275만 원을 기소 전 몰수·추징 보전하고 테더 등 3천146만 원을 압수했습니다.또, 범행 계좌 106개의 지급을 정지하고, 범행 관련 사이트 20개를 차단했습니다.경찰 관계자는 "중고 거래를 할 때는 '안전 결제'를 이용해야 한다"고 당부했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)