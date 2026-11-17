▲ 총책 검거 모습과 자택 압수품
텔레그램을 기반으로 100억 원이 넘는 온라인 물품 판매 사기 범행을 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.
부산경찰청 사이버범죄수사과는 사기, 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법 등 위반 혐의로 20대 남성 A 씨 등 2개 사기 조직 일당 131명을 검거해 이 중 26명을 구속 송치했습니다.
A 씨 등은 2024년 7월부터 올해 8월까지 텔레그램 단체방을 기반으로 사이버사기 범죄조직을 결성한 뒤 중고 거래 사이트 등을 통해 차량과 공연 티켓 판매 등을 미끼로 4천700여 명으로부터 148억 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
A 씨 일당은 계좌모집책, 유인책, 자금세탁 등 역할을 나눈 세부 조직을 꾸린 뒤 가입자가 1천100명에 이르는 텔레그램 대화방에서 관련 정보를 주고받으며 범행을 저질렀습니다.
주로 중고 거래 사이트에 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키), BTS 등 아이돌 공연 티켓, 중고차 등 전국적으로 인기가 있는 물품과 여러 중고 물품을 판매한다는 글을 올린 뒤 돈을 받으면 잠적했습니다.
공연 티켓으로 사기 범행을 벌일 때는 허위로 만든 사업자등록증까지 내세워 피해자들을 안심시켰습니다.
또 중고차 딜러 사이트의 고급 차량 게시글을 중고거래 사이트에 다시 올린 뒤 피해자가 연락하면 딜러에게는 '지인이 차를 보러 간다'고 속이고, 피해자에게는 '차가 딜러 매장에 있다'는 식으로 양쪽을 모두 속여 돈을 챙겼습니다.
물품 사기 피해금은 대포 계좌로 받았습니다.
계좌모집책은 포털사이트에 대출 관련 광고를 올린 뒤 이를 보고 접속한 대출 희망자 6천89명이 입력한 정보를 토대로 당사자들에게 연락해 거래 실적이 필요하다고 속이는 수법으로 계좌 제공을 요구했습니다.
A 씨 일당은 불법 도박사이트와 가상화폐 '테더'를 이용해 자금을 세탁했습니다.
특히 서울 시내에 대입 미술학원까지 운영하면서 테더 판매상으로 활동했습니다.
경찰은 범죄 수익금 7억 3천275만 원을 기소 전 몰수·추징 보전하고 테더 등 3천146만 원을 압수했습니다.
또, 범행 계좌 106개의 지급을 정지하고, 범행 관련 사이트 20개를 차단했습니다.
경찰 관계자는 "중고 거래를 할 때는 '안전 결제'를 이용해야 한다"고 당부했습니다.
(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)
댓글