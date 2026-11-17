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배우 김우석이 친형인 멜로망스 김민석과 가족들의 유쾌한 '닥터X' 시청 반응을 공개했다.김우석은 17일 오전 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 진행된 SBS 금토드라마 '닥터X:하얀 마피아의 시대'(극본 편성근, 연출 이정림/이하 '닥터X') 종영 인터뷰에서 작품의 인기와 더불어 '김민석 동생'이라는 수식어를 넘어 배우로서 존재감을 각인시킨 소감을 전했다.김우석은 "저는 형을 가장 존경하는 사람 중 한 명으로 생각하기 때문에 '김민석 동생'이라는 호칭을 꼬리표라고 여긴 적은 한 번도 없다"며 "차근차근 제 길을 걸어가는 것만으로도 감사했고, 이제는 배우 김우석으로서 형에게도 도움이 될 수 있는 사람이 되고 싶다"고 의젓한 마음을 내비쳤다.'닥터X'를 본 친형 김민석의 현실 형제 반응에 대해서는 웃음을 터뜨렸다. 김우석은 "형이 방송을 보더니 '야, 네가 김지원 님이랑 손현주, 이정은 선배님이랑 같이 연기를 해?'라며 신기해하더라"며 "성향이 'T(사고형)'라 연기에 대해선 '발전하곤 있지만 아직 부족한 거 알지? 더 정진해서 열심히 해라'라고 냉철하게 조언해 줬다"고 전했다.반대로 형의 무대를 볼 때 김우석 역시 냉정한 모니터 요원이 된다. 그는 "시간이 될 때마다 형의 콘서트나 뮤지컬을 보러 가는데, 주위에 칭찬해 주는 분들이 많을 테니 저는 혹시라도 음정이 떨어지거나 아쉬운 부분이 있으면 바로 말해준다"면서도 "사실 형이 워낙 노래를 잘해서 피치가 흔들리는 경우는 거의 없다. 형이 정말 자랑스럽다"고 애틋한 우애를 드러냈다.가족들의 뜨거운 응원도 큰 힘이 됐다. 김우석은 "부모님과 할머니, 이모, 사촌들까지 다 함께 있는 가족 단톡방이 있는데 '손주 잘 나온다', '주변에서 드라마 너무 잘 보고 있다고 칭찬한다'며 매일 난리가 났다"며 "부모님께서 너무 감사한 마음에 교회 성가대에 떡까지 돌리셨다"고 뿌듯해했다.'닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X 계수정(김지원 분)의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르로, 첫 방송부터 최고 시청률 12.9%, 전국 11.4%를 기록하며 두 자릿수 시청률을 돌파, 2026년 방영된 미니시리즈 첫 방송 시청률 1위로 역대급 출발을 알렸다. 이후 6화 만에 최고 시청률 21.3%, 전국 시청률 19.5%까지 치솟았고, 방영 내내 두 자릿수 시청률을 유지했다.화제성 역시 뜨거웠다. 한국갤럽이 발표한 '2026년 10월 한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 조사에서 전체 1위를 차지했고, 공개 단 3일 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 TV쇼 부문 1위에 등극한 데 이어, 5주 연속 TOP5를 수성했다.김우석은 이번 작품에서 구서대병원의 신입 인턴 박태경 역으로 분해 풋풋한 매력부터 깊어진 감정 연기까지 다채로운 면모를 보여줬다. 오직 환자만 생각하는 열정 가득한 인턴 박태경은 계수정(김지원 분)을 향한 존경과 신뢰를 밝고 사랑스럽게 그려냈고, 후반부에는 해맑은 모습 이면에 자리한 상처로 흔들리는 인물의 복잡한 이면을 설득력 있게 그려내며 시청자들의 호평을 이끌어냈다.[사진=에일리언컴퍼니, 김우석 인스타그램](SBS연예뉴스 강선애 기자)