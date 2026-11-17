▲ 한국은행

생성형 AI 활용이 늘어나며 업무시간을 아낄 수 있게 됐지만 이것이 실제 산출이나 품질 개선으로 이어지는 효과는 제한적이라는 분석이 나왔습니다.한국은행 고용연구팀 오삼일 팀장·서동현 과장·윤종원 조사역이 오늘(17일) 발표한 'BOK 이슈노트 : AI 확산과 생산성 효과' 보고서에 따르면 2026년 8∼9월 전국 만 18∼64세 취업자 1만 6천342명을 조사한 결과, 업무에 생성형 AI를 활용한다는 응답은 66.5%로 집계됐습니다.지난해 51.8%에서 14.7%포인트(p) 상승했습니다.정기적으로 AI를 사용하는 비율도 17.1%에서 30.6%로 높아졌습니다.업무용 AI 활용률은 미국(43.0%)과 유럽 6개국 평균(33.7%)을 크게 웃돌았습니다.AI를 업무에 사용하는 경우 주당 평균 활용시간은 5.9시간에서 8.0시간으로 늘었습니다.업무시간 절감률은 1년 새 3.8%에서 9.2%로 약 2.4배로 확대됐습니다.주 40시간 근무자를 기준으로 하면 AI 활용으로 아낀 시간이 주당 1.5시간에서 3.7시간으로 늘어난 셈입니다.오삼일 팀장은 "(AI 활용으로 줄어든 업무시간 추이를 보면) 내년이면 평균적으로 하루 정도 줄어들지 않을까 싶다"며 "일하는 방식이 많이 달라질 것으로 보인다"고 설명했습니다.다만 개인별 절감률은 여건에 따라 다르게 나타났습니다.개인 비용 부담이 없는 사용자의 평균 절감률은 8.3%인 반면, 개인 유료 사용자는 11.4%, 회사 지원을 받는 사용자는 11.6%였습니다.직업별로는 관리직(11.0%)·전문직(10.9%)·사무직(11.0%)의 업무시간 절감률이 두드러졌고, 서비스직(5.2%), 판매직(8.5%), 단순노무직(5.3%)은 상대적으로 낮은 수준을 보였습니다.이는 AI를 적용하기 쉬운 인지적 업무를 수행하는 직업에서 더 큰 성과가 나타나고 있다는 의미입니다.AI로 확보한 시간을 어디에 쓰는지 묻는 질문에는 핵심 업무 집중 응답이 33.8%로 가장 많았습니다.추가 업무를 처리한다는 답은 29.3%였습니다.절감 시간의 63.1%가 다시 업무에 투입된 셈이지만, 절감된 시간이 실제 생산성 향상으로 이어지는 효과는 아직 뚜렷하지 않았습니다.오 팀장은 "남는 시간에 얼마나 의미 있는 일을 했느냐가 중요하지만, 아직 산출량이나 품질 향상으로 연결되는 효과는 제한적"이라고 지적했습니다.업무시간 절감과 업무 처리량 증가율 간 상관계수는 지난해 0.00에서 올해 0.08로 높아졌지만 여전히 낮은 수준입니다.시간 절감과 업무 품질 개선 간 상관계수도 0.09에 머물렀습니다.보고서는 AI 확산 자체보다 활용의 질을 높이는 데 정책적 관심을 기울일 필요가 있다고 강조하며 근로자의 활용 역량을 높이고 기업의 업무 방식, 조직 운영을 개선해야 한다고 제언했습니다.이어 "단순히 도입률이나 사용시간 확대를 목표로 삼기보다, 실제 업무 성과의 개선 여부를 확인하는 것이 중요하다"며 "품질 개선, 역량 축적, 근로자 후생 등 단기적인 산출 지표로 포착하기 어려운 편익도 함께 고려할 필요가 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)