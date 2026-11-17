▲ 인천지방해양수산청

인천지방해양수산청은 내항화물운송사업자에 대한 유가보조금 지원을 확대한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.지난달 27일 개정된 해운법에 따라 기존 유가연동보조금 외에도 자원안보위기 경보가 발령된 경우 보조금을 추가로 지원할 수 있게 됐습니다.이에 따라 유류 출하전표에 쓰인 제조장 반출일을 기준으로 지난 5월 29일부터 6월 27일까지 구입한 유류에 대해 보조금을 추가 지원합니다.추가 보조금은 주간 경유 평균 판매 가격에서 기준 가격(1L당 1천961.73원)을 초과하는 금액의 70%로, 지난달 분에 소급해 지급합니다.또, 경유 평균 판매 가격이 1L당 1천700원을 넘을 경우 초과분의 70%를 지원하는 기존 유가연동보조금도 지급 기한을 지난 9월 말에서 올해 12월 말까지 연장했습니다.인천지방해양수산청 관계자는 "법 개정으로 유가보조금 지원 범위가 확대돼 업계 연료비 부담이 다소 줄어들 것으로 보인다"며 "지급 요건을 철저히 검증해 부정 수급을 차단하겠다"고 말했습니다.(사진=인천지방해양수산청 제공, 연합뉴스)